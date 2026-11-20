Con la documentación aprobada, los residentes pueden retirar la tarjeta del pase en la boletería Amancay, en la base del cerro Catedral.

Con la documentación aprobada, los residentes pueden retirar la tarjeta del pase en la boletería Amancay, en la base del cerro Catedral.

Con la documentación aprobada, los residentes pueden retirar la tarjeta del pase en la boletería Amancay, en la base del cerro Catedral.

Desde que abrió la venta, el 1° de octubre, se iniciaron más de 4.300 trámites para obtener el Pase Residente 2027 del cerro Catedral en Bariloche. Más de 200 vecinos ya retiraron su tarjeta, según el balance de la concesionaria Catedral Alta Patagonia (CAPSA). «La venta del Pase Residente 2027 avanza gracias a un proceso que combina tecnología, gestión digital y atención personalizada para facilitar el acceso de los residentes a la montaña«, consideró la empresa.

Del total de solicitudes generadas, 3.371 corresponden a residentes mayores, 542 a menores, 130 a residentes infantiles, 172 a mayores de 70 años y 92 a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este volumen «refleja también la diversidad de personas alcanzadas por esta política de acceso», se informó.

Tecnología para hacer más simple el trámite

La incorporación de la validación biométrica como herramienta de identificación es uno de los cambios que permite agilizar el proceso para la temporada 2027. ¿De qué se trata?

Quienes ya tuvieron el Pase Residente durante 2026 y cuentan con su validación registrada no necesitan repetir la instancia presencial: pueden actualizar la documentación requerida de manera online y avanzar con el proceso de renovación.

Para quienes realizan el trámite por primera vez, en cambio, continúa la validación presencial, que contempla la presentación de la documentación correspondiente, fotografía y captura biométrica.

La incorporación de esta tecnología permite evitar pasos innecesarios, ordenar el circuito de solicitudes y hacer más eficiente el uso de los tiempos de atención. Detrás hay un equipo que trabaja diariamente en la recepción y revisión de documentación, seguimiento de trámites, atención de consultas y entrega de las ChipCard.

«La gestión digital y la atención presencial se complementan: la primera permite simplificar y ordenar, mientras que los equipos de atención y boletería acompañan a los residentes cuando necesitan asistencia o deben completar alguna instancia presencial», destacaron.

Más de 17.500 residentes esquiaron durante la temporada 2026 con beneficios

El Pase Residente durante la temporada 2026 alcanzó a más de 17.500 residentes y lo que implicó una reducción del entre 75% y 100% respecto del valor de referencia del pase de temporada general. «Esta política se construye sobre dos grandes líneas de trabajo: los compromisos asumidos con distintos sectores vinculados a la montaña y el deporte, y los beneficios otorgados para ampliar las posibilidades de acceso de la comunidad», informó CAPSA, «entre los compromisos asumidos se encuentran el acompañamiento a instructores, clubes y federaciones deportivas, deportistas y distintos programas de formación, además de la entrega de pases para la Escuela Municipal de Montaña y el acompañamiento a competencias FASA y FIS«.

A estos también se suman otros beneficios. Los residentes mayores de 70 años y los pequeños de 0 a 5 años pueden acceder al Pase Residente sin cargo para la próxima temporada, según las condiciones establecidas. En tanto, los residentes que cuentan con CUD (Certificado Único de Discapacidad) vigente tienen un 50% de descuento sobre el valor del Pase Residente y estacionamiento gratuito.

También se contempla el Pase Residente Club para chicos y chicas de 6 a 17 años que entrenan en clubes de esquí o snowboard federados o afiliados a FASA y/o FREM. Una vez presentada la documentación correspondiente, el Pase Residente se transforma sin costo adicional en Pase Residente Club. «El acceso a la montaña no se limita a una única categoría de usuario, sino que contempla distintas edades, situaciones y formas de vivir Catedral«, agregaron desde la empresa.

Más beneficios para organizar la temporada 2027

El Pase Residente 2027 tiene un valor de $640.000 y permite acceder a Catedral durante la temporada, con excepción de los 16 días consecutivos correspondientes al período de vacaciones escolares de CABA y Provincia de Buenos Aires.

Otro de los beneficios para residentes, es el ingreso desde las 9 h mediante los medios troncales habilitados y la posibilidad de realizar la renovación de manera online para quienes ya tuvieron el pase durante 2026.

Por otro lado, Catedral Alta Patagonia adelantó a octubre el inicio de la venta del Pase Residente y estableció un período de comercialización de tres meses, con el objetivo de que los vecinos de Bariloche cuenten con más tiempo para organizarse, planificar la compra y elegir el momento que mejor se adapte a sus posibilidades de cara a la próxima temporada.

Hasta 9 cuotas sin interés durante noviembre

Quienes todavía no adquirieron su Pase Residente 2027 cuentan durante noviembre con alternativas de financiación.

Hasta el 30 de noviembre, Banco Patagonia ofrece 3, 6 y 9 cuotas sin interés, mientras que Banco Macro ofrece 3 cuotas sin interés, tanto para compra web como presencial, de acuerdo con las condiciones y tarjetas habilitadas por cada entidad.

La compra puede realizarse a través de catedralaltapatagonia.com o presencialmente en la boletería Amancay, ubicada en la base de Cerro Catedral. La venta permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026.

Si tu documentación ya fue aprobada, podés retirar tu ChipCard

Quienes ya completaron el trámite y recibieron la aprobación de su documentación pueden acercarse a retirar su ChipCard en la base del cerro. La entrega se realiza en la boletería Amancay de lunes a sábados de 9:30 a 16 h.

Se recomienda no dejar todo para último momento. Si ya tenés tu documentación aprobada podés completar ahora la última instancia del proceso y contar con su ChipCard para la temporada 2027.

El proceso avanza con más de 4.300 solicitudes generadas y más de 200 pases ya entregados. «La tecnología permite agilizar los trámites y ordenar la gestión; los equipos de atención y boletería acompañan cada etapa», resaltaron, » y la política de acceso se sostiene a través de compromisos asumidos y beneficios concretos para distintos sectores de la comunidad barilochense»

La venta del Pase Residente 2027 continúa abierta hasta el 31 de diciembre.