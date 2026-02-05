Todo sobre la venta de entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026: cuatro días de música y experiencia en Neuquén

Neuquén ya vive la cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, el evento cultural que celebrará su 13.ª edición del 5 al 8 de febrero de 2026 en el tradicional predio de la Isla 132, a orillas del río Limay.

Entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

Las entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026 ya se encuentran a la venta, con precios que parten desde los 80 mil pesos, y pueden adquirirse de manera online a través de Entrada Uno, así como en puntos físicos habilitados en la Boletería de la Isla 132 y en el Shopping Alto Comahue (primer piso).

Además, quienes cuenten con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén acceden a beneficios exclusivos, con la posibilidad de pagar en 3 y 6 cuotas sin interés.

Desde la organización destacan que el Pase Confluencia permite vivir el festival desde una ubicación privilegiada. “Llegá con tiempo, buscá tu lugar y viví a tu artista bien cerca del escenario. Porque no es lo mismo escucharlo de lejos que vivirlo bien adelante, cantando cada tema”, promocionó la Municipalidad de Neuquén. El público puede optar por distintas modalidades:

Pase Confluencia , válido para los cuatro días del festival.

, válido para los cuatro días del festival. Pase diario , para quienes elijan una jornada específica.

, para quienes elijan una jornada específica. Pack Familiar / Amigos 4×3, que incluye cuatro pases al precio de tres.

Estos pases incluyen beneficios como campo delantero, ingreso prioritario, sector de baños exclusivos, área especial de food trucks, photo opportunity y sorteos de meet & greet, entre otras experiencias.

El festival comenzará cada jornada a partir de las 16:30, momento en el que se abrirán las puertas del predio. Según las proyecciones oficiales, la edición 2026 podría superar el millón de visitantes y generar un impacto económico superior a los $65 mil millones, consolidando a la Fiesta de la Confluencia como uno de los grandes motores turísticos y culturales de la región.

La programación reúne a figuras centrales de la música nacional y popular:

Jueves 5 de febrero: Karina, Luciano Pereyra, Rombai, Migrantes, Los Berbel

Karina, Luciano Pereyra, Rombai, Migrantes, Los Berbel Viernes 6 de febrero: Luck Ra, Ángela Torres, FMK, Roze, Lautygram, Tuli

Luck Ra, Ángela Torres, FMK, Roze, Lautygram, Tuli Sábado 7 de febrero: No Te Va Gustar, La Beriso, Bersuit, Kapanga, Comodines

No Te Va Gustar, La Beriso, Bersuit, Kapanga, Comodines Domingo 8 de febrero: Trueno, Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi

Con una grilla diversa, una fuerte apuesta a la experiencia del público y un esquema de venta con múltiples facilidades, la Fiesta de la Confluencia 2026 vuelve a posicionarse como una cita imperdible del verano argentino.