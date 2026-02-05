Fiesta de la Confluencia 2026: el checklist definitivo con todo lo que no te puede faltar en la mochila

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya se vive en Neuquén y, para disfrutar de los espectáculos sin preocupaciones, la clave está en la organización. Pasar muchas horas en el predio requiere estar preparado, pero sin cargar peso de más que te impida pasar los controles de seguridad.

¿Estás armando el bolso? A continuación, te dejamos la lista definitiva de lo que SÍ podés ingresar y los ítems que no te pueden faltar bajo ningún punto de vista.

Los imprescindibles: DNI y dinero en efectivo

Aunque parezca obvio, son los dos elementos que definen tu tranquilidad en el evento:

DNI Físico: Fundamental llevarlo siempre con vos para cualquier control de identidad o eventualidad dentro y fuera del predio.

Fundamental llevarlo siempre con vos para cualquier control de identidad o eventualidad dentro y fuera del predio. Dinero en efectivo: Si bien hay puestos con pago electrónico, en eventos masivos la señal de internet suele saturarse, haciendo que las apps de billeteras virtuales o los posnet fallen. Tener billetes chicos a mano te salva para comprar comida, bebida o artesanías sin depender del 4G.

Hidratación y Mate

El calor neuquino por momentos es pesado y mantenerse hidratado es vital.

Botellas plásticas: Podés ingresar con botellas, pero atención: deben ser plásticas y transparentes . El dato clave es que podés llevarlas vacías y recargarlas sin costo en los puntos de hidratación gratuitos distribuidos en la Isla.

Podés ingresar con botellas, pero atención: deben ser . El dato clave es que podés llevarlas vacías y recargarlas sin costo en los distribuidos en la Isla. Kit matero: El compañero fiel está autorizado. Podés pasar con el equipo de mate completo para disfrutar la tarde frente al escenario.

Salud y protección

Para aguantar desde la tarde hasta la madrugada, tenés que cuidar el cuerpo:

Bloqueador solar y gorra: El sol pega fuerte en el Paseo de la Costa.

El sol pega fuerte en el Paseo de la Costa. Repelente de insectos: Un ítem obligatorio para estar cómodo cerca del río.

Un ítem obligatorio para estar cómodo cerca del río. Alcohol en gel y productos de higiene: Se permite el ingreso de maquillajes y artículos de gestión menstrual/higiene femenina.

Tecnología y seguridad

Para registrar los momentos y no quedarte desconectado:

Cargador portátil (Powerbank): Con el uso de la cámara y la búsqueda de señal, la batería vuela. Un cargador portátil es tu mejor aliado.

Con el uso de la cámara y la búsqueda de señal, la batería vuela. Un cargador portátil es tu mejor aliado. Celulares y cámaras: Se permiten cámaras digitales compactas (no equipos profesionales grandes) y linternas.

¿En qué lo llevo?

Mochilas y riñoneras: Están permitidas las de tamaño estándar .

Están permitidas las de . ¡Atención!: Las mochilas estilo «camping» o de gran volumen serán retenidas en el ingreso. Viajá liviano.

Para las familias

Si vas con los más chicos, la accesibilidad está garantizada: