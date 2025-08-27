Evacuaron una escuela de Plottier por posible fuga de gas: «Hay cosas que no quedaron bien»

Por «olor a gas» hubo una evacuación este miércoles en la escuela 301 de Plottier. El viernes la comunidad educativa reclamó en el Consejo Provincial de Educación (CPE) que haya una solución concreta.

Alejandro Lucastegui, papá de la escuela de Plottier, señaló que esta mañana se tomó la decisión de evacuar el establecimiento por sospecha de fuga de gas. «Dicen desde Educación que está en condiciones y no es así», apuntó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Marcó que como ya hubo situaciones reiteradas «hay familias que incluso decidieron no mandar a sus hijos a clases».

Señaló que pese a que desde las autoridades de Educación aseguran que la escuela está en condiciones «hay cosas que no quedaron bien y no están dando una respuesta».

Dijo que a fines de julio ya hubo que hacer dos evacuaciones en el colegio por pérdida de gas.

Lucastegui en una entrevista con Río Negro Radio comentó la semana pasada que durante una protesta que llevaron adelante en el CPE pidieron que se coloquen «sensores de gas y de monóxido, que haya un protocolo de evacuación», y que la empresa que viene haciendo las tareas que «no trabaje mas por negligencia».

Educación emitió un comunicado sobre la escuela 301 de Plottier

Sobre los hechos en la escuela 301, el jueves anterior hubo un comunicado desde el área de Educación. Informaron que se hizo el cambio «de una batería de reguladores de gas a nueva, por lo que se restableció el servicio que había sido interrumpido».

Además, se remarcó que el miércoles pasado, «Camuzzi volvió a hacer mediciones y las mismas arrojaron resultados negativos».