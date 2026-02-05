Cambio de aire en el Alto Valle: jueves con máximas de 22°C, ¿cuándo vuelve el calor intenso y qué pasa con las lluvias?

El Alto Valle atraviesa un cambio de aire: quedaron atrás los días de calor extremo para darle lugar a un clima más fresco que trajo alivio a toda la región.

Las temperaturas, con gran ayuda de las precipitaciones registradas, descendieron notablemente el miércoles y para este jueves se anticipan condiciones similares. No obstante, en la zona se mantienen expectantes por saber cuánto durará este respiro térmico y regresará el calor. Acá te contamos todo el detalle del clima.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas mucho más bajas. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 12°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 22°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 37km/h.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, se precisó que hay una posibilidad de 10 a 40%. La lluvia podría presentarse en la franja horaria de la mañana, pero la inestabilidad climática se mantendrá durante todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que para el viernes las condiciones podrían cambiar ya que se espera que la temperatura vaya en ascenso hasta el fin de semana. El viernes se prevé una máxima de 30°C, el sábado una máxima de 34°C y el domingo 37°C.