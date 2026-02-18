Siete provincias de Argentina bajo alerta por tormentas eléctricas, granizo y viento: ¿qué pasa en Neuquén y Río Negro?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este miércoles a varias provincias de la Argentina. Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes.

El fuerte temporal alcanzará a un total de siete provincias, pero esta vez no incluye a la Patagonia. ¿Cómo es el panorama climático para Neuquén y Río Negro?.

Las siete provincias bajo alerta

Sobre la tormenta, el organismo lanzó una alerta amarilla que alcanzará principalmente la región norte de la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas puedan estar acompañadas por «granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h».

Además indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. «En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo», resaltó.

En cuanto a las provincias afectadas detalló que estas son:

Catamarca Salta La Rioja San Luis Córdoba Santa Fe Tucumán

El panorama climático para Neuquén y Río Negro

Para este miércoles, el clima en el norte de la Patagonia, Neuquén y Río Negro, se presenta con un leve descenso de temperatura respecto a los días previos, pero aún así las condiciones climáticas serán agradables.

En el detalle por región, el pronóstico del tiempo del SMN, indicó que:

1- El Alto Valle presentará una jornada de calor moderado y sol con algunas nubes.

Temperatura: La máxima rondará los 28°C y la mínima los 13°C .

La máxima rondará los y la mínima los . Viento: Será el protagonista hacia el final del día. Soplará desde el sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 37-40 km/h durante la noche.

Será el protagonista hacia el final del día. Soplará desde el sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los durante la noche. Cielo: Parcialmente nublado durante el día, despejándose hacia la noche.

2- En la cordillera (Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes) se espera un día típico de montaña: fresco, seco y muy luminoso.

Temperatura: Máximas de 17°C a 18°C y una mínima bastante fría, cerca de los 3°C (¡algunas zonas rurales podrían rozar los 0°C!).

Máximas de a y una mínima bastante fría, cerca de los (¡algunas zonas rurales podrían rozar los 0°C!). Viento: Leve del sector oeste, mucho más tranquilo que en la estepa.

Leve del sector oeste, mucho más tranquilo que en la estepa. Cielo: Despejado por completo («sol radiante»).

3- En la costa Atlántica (Las Grutas, Viedma) se anticipó un día ideal para la playa, aunque con un poco de viento del mar.