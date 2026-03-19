Fin de semana largo en el Alto Valle: el día a día del pronóstico y cuándo llegan las ráfagas más fuertes

El fin de semana largo ya comenzó en el Alto Valle y el clima será un factor determinante para quienes decidan quedarse en la región o viajar. Tras un inicio de marzo muy inestable, el pronóstico para los próximos cinco días muestra un «serrucho» de temperaturas y ráfagas que alcanzarán su pico máximo el domingo.

Conocé acá el detalle día a día del fin de semana largo.

Viernes 20: el día más inestable

La jornada de hoy arranca con el cielo encapotado y la necesidad de tener el paraguas a mano.

Máxima: 19°C.

19°C. Lluvias: Hay entre un 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones.

Hay entre un 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones. Viento: Ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente durante la tarde.

Sábado 21: alivio y sol

El primer día del descanso traerá mejores condiciones para estar al aire libre, aunque el abrigo será necesario.

Temperaturas: Mínima de 13°C y máxima de 21°C .

Mínima de 13°C y máxima de . Cielo: Ligeramente nublado y sin lluvias.

Ligeramente nublado y sin lluvias. Viento: Se mantiene constante con ráfagas de hasta 50 km/h, sintiéndose más fuerte por la noche.

Domingo 22: el pico del viento

Será la jornada de mayor cuidado para quienes tengan planeado hacer fuego o circular por las rutas.

Calor: El termómetro sube hasta los 24°C .

El termómetro sube hasta los . Ráfagas: Es el día más ventoso del periodo, con ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h de dirección variable.

Lunes 23 y Martes 24: cierre estable

Para el feriado del lunes y el Día de la Memoria, el tiempo dará un respiro definitivo.