Fin de semana largo en el Alto Valle: el día a día del pronóstico y cuándo llegan las ráfagas más fuertes
Neuquén y Río Negro se preparan para un descanso de cinco días con clima variable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias aisladas para el arranque, un domingo muy ventoso y un cierre estable para el 24 de marzo.
El fin de semana largo ya comenzó en el Alto Valle y el clima será un factor determinante para quienes decidan quedarse en la región o viajar. Tras un inicio de marzo muy inestable, el pronóstico para los próximos cinco días muestra un «serrucho» de temperaturas y ráfagas que alcanzarán su pico máximo el domingo.
Conocé acá el detalle día a día del fin de semana largo.
Viernes 20: el día más inestable
La jornada de hoy arranca con el cielo encapotado y la necesidad de tener el paraguas a mano.
- Máxima: 19°C.
- Lluvias: Hay entre un 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones.
- Viento: Ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente durante la tarde.
Sábado 21: alivio y sol
El primer día del descanso traerá mejores condiciones para estar al aire libre, aunque el abrigo será necesario.
- Temperaturas: Mínima de 13°C y máxima de 21°C.
- Cielo: Ligeramente nublado y sin lluvias.
- Viento: Se mantiene constante con ráfagas de hasta 50 km/h, sintiéndose más fuerte por la noche.
Domingo 22: el pico del viento
Será la jornada de mayor cuidado para quienes tengan planeado hacer fuego o circular por las rutas.
- Calor: El termómetro sube hasta los 24°C.
- Ráfagas: Es el día más ventoso del periodo, con ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h de dirección variable.
Lunes 23 y Martes 24: cierre estable
Para el feriado del lunes y el Día de la Memoria, el tiempo dará un respiro definitivo.
- Lunes: Máxima de 20°C con vientos moderados (22 km/h).
- Martes: Jornada ideal para el cierre del feriado, con cielo despejado y una máxima de 22°C.
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