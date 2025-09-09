El último adiós a Milton y Santiago en el Alto Valle: trasladan el cuerpo del sobrino con su familia a El Bolsón

El Alto Valle le dio su último adiós a Milton y Santiago, los jóvenes que murieron trágicamente en un canal de la región ubicado entre Huergo y Godoy. El velatorio se realizó este martes y se confirmó que el cuerpo de Santiago será trasladado a El Bolsón, lugar donde reside su familia.

Los velatorios y el traslado de Santiago a El Bolsón, marcan el último capítulo de una historia dolorosa que conmocionó al Alto Valle.

La despedida final se llevó a cabo este martes a las 10.30 en la Unidad Básica del cementerio de Godoy, con la participación de familiares y amigos cercanos. Según se supo Milton permanecerá en la ciudad, pero Santiago será trasladado al lugar de donde era oriundo para ser enterrado cerca de sus padres.

Para concretar el traslado de Santiago a El Bolsón, su familia había iniciado una colecta solidaria, sin embargo su tía en las últimas horas confirmó que ya no era necesario recaudar fondos debido a que el Gobierno provincial se encargó de gestionarlo. «Un millón de gracias a todos», expresó.

Pesar en el Alto Valle por Milton y Santiago

El triste final de Milton García y sobrino Santiago Obreque sorprendió a todos sus allegados. Los jóvenes habían salido juntos a un boliche y un día después fueron encontrados muertos.

Cuando se conoció la noticia, las redes sociales estallaron en mensajes de dolor resaltando que ambos eran «muy queridos» y «amables». «Qué tristeza, por Dios. Salieron a dispersarse un rato y van a encontrarse con semejante final, pobres chicos», lamentó un usuario en Facebook.

Por su parte, otra persona allegada al joven de 35 años, escribió: «Cuánta tristeza y dolor… Milton se te recordará siempre, en cada momento que se esté en una cancha. Condolencias a toda la familia García y Obreque en este momento tan difícil».

El club Social, Cultural y Deportivo El Refugio de El Bolsón, del cual Santiago formó parte, también emitió un comunicado para expresar su dolor: «El club social, Cultural y Deportivo El Refugio quiere hacer llegar sus más sentidas condolencias a la familia García-Obreque ante la irreparable pérdida de Martín Obreque, quien fue jugador de nuestro club. Queremos que sepan que estamos con ustedes en este inmenso dolor».

Tragedia en el Alto Valle: cómo fue el hallazgo de Milton y Santiago

Los jóvenes habían sido denunciados como desaparecidos el sábado. Su familia preocupada informó que habían ido juntos a un boliche en Huergo y nunca más regresaron. El operativo de rastrillaje no dio resultados hasta el domingo 7 de septiembre.

Como no había rastros ni de Milton ni de Santiago, se intensificaron los rastrillajes en distintos sectores, incluyendo zonas de rutas y alrededores. Pero cerca de las 13 horas, las autoridades recibieron el primer reporte que alteró la búsqueda: habían encontrado un cuerpo en un canal de riego.

El hallazgo tuvo lugar en una zona conocida como Tres Puentes, ubicada en el tramo que conecta Huergo con Godoy.

Las autoridades para no dar información prematura, sólo adelantaron que se investigaban si correspondía a alguno de los jóvenes desaparecidos. Poco tiempo después, confirmaron que el primer cuerpo hallado era el del sobrino, Santiago Obreque.

Ante esta situación se intensificó la búsqueda dentro del canal con personal especializado para dar con Milton García, así fue como alrededor de las 18 la Policía dio con el segundo cuerpo.

El operativo policial para recuperar los cuerpos fue complejo debido al caudal de agua del canal y requiso la participación de equipos especializados. En el caso intervino la fiscalía de turno de General Roca y de Villa Regina, buzos de la policía de Río Negro, el COER de Cipolletti y Choele Choel, bomberos de toda la zona, y Gabinete de Criminalística.