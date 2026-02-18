Tras el Carnaval, Neuquén celebra la Semana de la Pizza: dónde y hasta cuándo hay promos gastronómicas para aprovechar

La ciudad de Neuquén cerró un fin de semana largo «positivo». La ciudad ofreció a turistas y vecinos grandes propuestas culturales para aprovechar las fechas de carnaval y ahora se encamina a culminar un evento gastronómico único: la Semana de la Pizza.

Semana de la Pizza en Neuquén: dónde podes aprovechar las promos y hasta cuándo

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, habló el movimiento que se registró en la ciudad y resaltó el impacto de las propuestas que organizó el municipio: «Promediamos el 70% durante el fin de semana largo, así que realmente fue muy importante la asistencia de gente que vino a la ciudad a visitarnos» .

Tras esto señaló que uno de los ejes centrales de estos días fue la propuesta gastronómica y en este sentido, Cayol recordó que inició la Semana de la Pizza, una iniciativa que «reúne a locales del sector con promociones especiales y variedades reversionadas con identidad regional».

El funcionario recordó que esta actividad que empezó el 14 de febrero se extenderá hasta el próximo domingo 22 de febrero, por ello invitó a todos los interesados a aprovechar la semana.

En cuanto a las promociones disponibles, se informó que las mismas se pueden ver a través de la red social Instagram, en la cuenta oficial de Turismo que figura bajo el usuario «turismo.neuquen.capital.».

Por su parte, el municipio informó que los locales que formarán parte del evento están ubicados en las siguientes direcciones: