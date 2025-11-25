Triple choque sobre Ruta 151 en Catriel con un camión involucrado: apuntan al estado de la calzada

Un fuerte choque ocurrió este martes sobre la Ruta 151 en Catriel. El hecho involucró a un auto, una camioneta y hasta un camión. Apuntan al estado de la calzada.

El hecho ocurrió cerca de las 13.30, entre la torre de acceso a localidad petrolera de Río Negro y el cámping de Petroleros Privados.

El incidente vial estuvo protagonizado por una Pick-Up Toyota, Una Volkswagen Suran y un camión de Prosegur.

Según reportó Catriel 25 Noticias, el camionero habría perdido el control del vehículo por la ondulación de la ruta en el kilómetro 131.

Foto: Gentileza Catriel 25 Noticias.

La camioneta maniobró para evitar el choque contra el camión, pero sin embrago terminó colisionando contra la Suran.

Foto: Gentileza Catriel 25 Noticias.

Triple choque en Ruta 151: ¿Hubo heridos?

Según informaron desde bomberos voluntarios a Diario RÍO NEGRO, por el triple choque sobre Ruta 151 los protagonistas solo registraron algunos golpes.

Asimismo, el hombre a bordo del camión quedó atrapado dentro de su vehículo y debió ser rescatado por personal bomberil.

En el sector además intervino Policía, Protección Civil y personal de Salud. Por el operativo, el tránsito estuvo restringido momentáneamente.