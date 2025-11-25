Triple choque sobre Ruta 151 en Catriel con un camión involucrado: apuntan al estado de la calzada
Uno de los conductores quedó encerrado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por bomberos.
Un fuerte choque ocurrió este martes sobre la Ruta 151 en Catriel. El hecho involucró a un auto, una camioneta y hasta un camión. Apuntan al estado de la calzada.
El hecho ocurrió cerca de las 13.30, entre la torre de acceso a localidad petrolera de Río Negro y el cámping de Petroleros Privados.
El incidente vial estuvo protagonizado por una Pick-Up Toyota, Una Volkswagen Suran y un camión de Prosegur.
Según reportó Catriel 25 Noticias, el camionero habría perdido el control del vehículo por la ondulación de la ruta en el kilómetro 131.
La camioneta maniobró para evitar el choque contra el camión, pero sin embrago terminó colisionando contra la Suran.
Triple choque en Ruta 151: ¿Hubo heridos?
Según informaron desde bomberos voluntarios a Diario RÍO NEGRO, por el triple choque sobre Ruta 151 los protagonistas solo registraron algunos golpes.
Asimismo, el hombre a bordo del camión quedó atrapado dentro de su vehículo y debió ser rescatado por personal bomberil.
En el sector además intervino Policía, Protección Civil y personal de Salud. Por el operativo, el tránsito estuvo restringido momentáneamente.
