Trump apuntó contra los jueces de la Corte Suprema y anticipó nuevos aranceles tras el fallo en contra

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, asestándole una importante derrota que lo llevó a arremeter contra el tribunal que él ayudó a moldear.

Trump dijo que estaba “sumamente avergonzado” de algunos jueces que votaron 6-3 en su contra, calificándolos de “desleales a nuestra Constitución” y de “perros falderos”. En un momento incluso llegó a insinuar cierto nivel de influencia extranjera, aunque sin presentar evidencia alguna.

La decisión podría tener efectos en cadena en las economías de todo el mundo después de que Trump tomó medidas para remodelar las alianzas comerciales posteriores a la Segunda Guerra Mundial al usar los aranceles como un arma.

Pero Trump no se amilanó y prometió imponer un nuevo arancel global del 10% en virtud de una ley que los limita a 150 días y que nunca se ha utilizado anteriormente en la aplicación de impuestos sobre importaciones.

“Su decisión es incorrecta”, dijo. “Pero no importa porque tenemos alternativas muy poderosas”.

La decisión se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios gravámenes “recíprocos” que implementó sobre casi todos los países.

Trump nombró a tres jueces para el máximo tribunal del país durante su primer mandato, y se ha anotado una serie de victorias a largo plazo que le han permitido avanzar con políticas clave.

Los aranceles, sin embargo, fueron la primera gran pieza de la amplia agenda de Trump que llega de lleno ante la Corte Suprema para un fallo definitivo, después de que tribunales de menor instancia también fallaron en contra de la política arancelaria del mandatario.

La mayoría de los jueces concluyó que es inconstitucional que el presidente fije y cambie aranceles de manera unilateral, porque la facultad tributaria claramente le pertenece al Congreso. “Los redactores de la Constitución no depositaron ninguna parte del poder tributario en el Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del máximo tribunal, John Roberts.

Los jueces Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon

“Los aranceles en cuestión aquí pueden o no ser una política acertada. Pero, como cuestión de texto, historia y precedente, son claramente legales”, escribió Kavanaugh. Trump elogió su disenso, diciendo que fue una “genialidad”.

La mayoría no abordó si las empresas podrían obtener reembolsos por los miles de millones de dólares que han pagado en aranceles. Muchas compañías, entre ellas Costco, la cadena de grandes almacenes, ya han acudido a tribunales inferiores para reclamar reembolsos. Kavanaugh señaló que el proceso podría ser complicado.

“La corte no dice nada hoy sobre si, y en tal caso cómo, el gobierno debería proceder para devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores. Pero es probable que ese proceso sea un ‘desastre’, como se reconoció en los alegatos orales”, escribió.

Hasta diciembre, el Departamento del Tesoro había recaudado más de 133.000 millones en aranceles en virtud de los poderes de emergencia, según datos federales. Se calcula que su impacto durante la próxima década sea de unos 3 billones de dólares.

La decisión no impide que Trump imponga gravámenes en virtud de otras leyes. Aunque esas normas imponen más límites a la rapidez y magnitud de las medidas del mandatario. Trump afirmó que aun así le permitirían “cobrar mucho más” que antes.

El vicepresidente JD Vance calificó la decisión del máximo tribunal de “anárquica” en una publicación en X.

Qué puede hacer Trump a continuación

Aun así, la decisión es una “victoria absoluta y total” para los impugnadores, dijo Neal Katyal, quien argumentó el caso a nombre de un grupo de pequeñas empresas.

“Es una reafirmación de nuestros valores constitucionales más profundos y de la idea de que el Congreso, no un solo hombre, controla la facultad de gravar al pueblo estadounidense”, afirmó.

Hasta el momento, se desconoce cómo la decisión que restringe el poder de Trump para fijar y cambiar aranceles de manera unilateral podría afectar los acuerdos comerciales con otros países.

“Seguimos en estrecho contacto con el gobierno de Estados Unidos mientras buscamos claridad sobre los pasos que pretenden dar en respuesta a este fallo”, dijo el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, y añadió que el organismo seguirá presionando para que haya aranceles más bajos.

El fallo del máximo tribunal se produce a pesar de una serie de victorias a corto plazo en el expediente de emergencia de la Corte, que han permitido que Trump mantenga demostraciones extraordinarias de poder ejecutivo en asuntos que van desde la aplicación de leyes migratorias hasta importantes recortes de fondos federales.

El presidente se ha pronunciado con firmeza en el caso, calificándolo como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y asegurando que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país. Pero la oposición legal cruzó el espectro político al incluir a grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano. Según las encuestas, los aranceles no gozan de una amplia popularidad entre la población en medio de una creciente preocupación entre los votantes por el costo de vida.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Pero el gobierno de Trump argumentó que una ley de 1977 que permite que el presidente regule las importaciones durante emergencias también lo faculta para fijar aranceles. Otros presidentes han utilizado la ley en decenas de ocasiones, a menudo para imponer sanciones, pero Trump ha sido el primero en invocarla para gravar las importaciones.

“Y el hecho de que ningún presidente haya encontrado nunca ese poder en la IEEPA es una evidencia sólida de que no existe”, escribió Roberts, usando el acrónimo en inglés de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Trump estableció lo que denominó aranceles “recíprocos” para la mayoría de los países en abril de 2025 con el fin de abordar los déficits comerciales, a los que declaró una emergencia nacional. Esos aranceles llegaron tras imponer gravámenes a Canadá, China y México, supuestamente para abordar una emergencia por tráfico de drogas.

Como consecuencia, se produjo una serie de demandas, entre ellas, un caso presentado por una docena de estados mayoritariamente de tendencia demócrata, y otros interpuestos por pequeñas empresas que venden de todo, desde suministros de plomería hasta ropa de ciclismo para mujeres.

Los demandantes sostuvieron que en la ley de poderes de emergencia ni siquiera se mencionan los aranceles, y que el uso que Trump hace de ella no supera varias pruebas legales, incluida una que frustró el programa de condonación de créditos estudiantiles por 500.000 millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.

Los jueces rechazan el uso de poderes de emergencia para aranceles

Los tres jueces conservadores de la mayoría señalaron ese principio, que se denomina doctrina de cuestiones mayores. Sostiene que el Congreso debe autorizar claramente acciones de gran importancia económica y política.

“No hay excepción a la doctrina de cuestiones mayores por estatutos de emergencia”, escribió Roberts. Los tres jueces liberales formaron el resto de la mayoría, pero no se sumaron a esa parte de la opinión.

El gobierno de Trump ha argumentado que los aranceles son diferentes porque son una parte importante del enfoque del presidente hacia los asuntos exteriores, un área en la que los tribunales no deberían cuestionar al mandatario.

Pero Roberts, junto con los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, desestimaron el argumento y escribieron que las implicaciones para las relaciones internacionales no modifican el principio legal.

Las pequeñas empresas celebraron el fallo, y la Federación Nacional de Minoristas dijo que la decisión proporciona “una muy necesaria certidumbre”.

Learning Resources, una empresa de juguetes de Illinois, fue una de las compañías que impugnó los aranceles ante los tribunales. Su director ejecutivo, Rick Woldenberg, dijo que anticipa nuevos aranceles, pero que confía en que pueda haber más restricciones en el futuro, tanto legales como políticas. “Alguien tiene que pagar esta cuenta. Quienes pagan la cuenta son los votantes”, señaló.

“Bailé de felicidad” dijo Ann Robinson, propietaria de Scottish Gourmet en Greensboro, Carolina del Norte, cuando se enteró de la noticia.

El arancel base del 10% sobre los productos de Reino Unido puso el negocio de Robinson bajo presión y le costó alrededor de 30.000 dólares durante la temporada de otoño. No está segura de los próximos pasos del gobierno de Trump, pero dijo que, por ahora, está encantada. “¡Hora de programar mi venta de ‘Dile adiós a los aranceles’!”.

