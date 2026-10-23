Un auto y un camión chocaron en el puente carretero: complicaciones de tránsito en el acceso a Cipolletti

Un auto y un camión chocaron en el puente carretero. Gentileza.

Un choque entre un auto y un camión genera importantes complicaciones en el tránsito en uno de los puentes carreteros de acceso a Cipolletti. Según las primeras informaciones, el siniestro habría ocurrido cuando el conductor del vehículo intentó sobrepasar al camión.

La circulación permanece frenada en el sector, mientras se aguarda información oficial sobre las circunstancias del choque y sus posibles consecuencias.

A su vez, se registran demoras para ingresar a Cipolletti por el Puente Viejo. Los vehículos permanecen detenidos y se forman largas filas, lo que complica la circulación en el acceso a la ciudad.

Por el momento, no hay información confirmada sobre personas heridas ni mayores precisiones acerca de cómo ocurrió el siniestro.