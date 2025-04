¡Rompen el molde! Adultos mayores de Villa La Angostura estrenan programa de streaming

«Cuando quieran algo, búsquenlo con empeño. Siempre piensen en progresar, no hablo de la plata. Hablo de progresar intelectualmente, estudiando y leyendo», planteó Lía Ramírez, de 90 años, el último fin de semana en un mensaje dirigido a la juventud. «Que siempre se dediquen a ayudar, a mirar la realidad del más necesitado. Yo hoy estoy ciego pero lo que hice ayer, en el pasado, es lo que hoy me da fuerzas para seguir adelante», mencionó Alejandro Rosas.

«Voces del ayer, estrellas de la montaña» es el programa de streaming que pusieron en marcha los integrantes del hogar de adultos mayores «Gregorio Álvarez» en Villa La Angostura, bajo la coordinación del hijo y la nuera de una de las participantes.

«Todo empezó con el grave problema de alquileres en Villa La Angostura. Vivíamos todos felices y contentos en un departamento, pero debimos mudarnos. Compramos un micro y lo acondicionamos como casa sustentable, pero la mamá de Rosendo, mi pareja, que tiene 90 años, no estaba cómoda«, contó Victoria Vázquez.

«Voces del pasado» se emite los domingos de 16 a 17 por You Tube. Foto: gentileza

Lía Ramírez dejó de caminar, no conversaba y tampoco comía. En ese momento, el director del hogar, Camilo Hermosilla, admitió a la mujer en la institución. «La única contraprestación que pidió Camilo era que visitáramos también a los otros abuelos porque es como una familia. Con ese pedido, empezamos a conocer el resto», comentó.

Poco a poco, Lía fue mejorando e incluso, empezó a hablar y compartir con sus pares.

«Empezamos a aprender del cuidado de las personas mayores. La gente de la institución nos ha enseñado mucho. Cuando llegó la mamá de Rosendo, pedíamos permiso y llevábamos a tres abuelas a tomar café hasta que nos dijeron que no podían tomar café porque las descomponía«, dijo risueña.

Las visitas al hogar se volvieron más asiduas, pero la pareja notó que todas las actividades que proponían no terminaban de enganchar del todo a la gente. «Llevábamos para hacer collage o para leerles. Pero ellos querían hablar, querían contar historias. Entonces, les propusimos hacer un streaming y les encantó«, indicó Victoria.

Junto a su pareja contaban con un equipo para trasmitir y dos micrófonos. Un actor de La Angostura, Diego Bengoa, se encargó de la parte artística y la producción. El programa se emite los domingos de 16 a 17 por You Tube y la iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección de Protección de Derechos de Personas Mayores, dependiente del Ministerio de Gobierno de Neuquén.

«Salimos con juegos y entrevistas. La idea es que ellos sean los dueños del programa. Es como un programa de radio, pero no salís en una frecuencia radial sino que quedás colgado en la plataforma que elijas. Luego, replicamos en Facebook e Instagram. ¿Por qué You Tube? Porque la gente puede dejar comentarios y los abuelos se entusiasman un montón. Les cambia la cara«, subrayó.

Victoria recalcó que, de este modo, la gente encontró un lugar donde expresarse y siente que es escuchada, aunque muchos prefieran no hablar de su vida. Sucede que, en muchos casos, no hay visitas por parte de los familiares y ese tipo de situaciones terminan angustiándolos.

«Cuando les preguntamos por cosas de la infancia notamos que no les hizo bien. Por eso, tratamos de dirigir las entrevistas hacia un lugar de mirar más al futuro, de mensajes a los jóvenes. La mayoría no se conecta con el pasado. Trata de ir para adelante. Por eso, decidimos incorporar juegos, diferentes propuestas como que cuenten quién es el más gruñón del grupo o les ponemos música nueva para ver cómo reaccionan. La idea es interactuar«, describió.

Unas 10 personas participan del proyecto; algunos otros no están en condiciones de hacerlo. Incluso, se sumó una mujer en situación de calle que no duerme en el hogar. Al aire, esta chaqueña contó que perdió su casa porque «su hijo padecía consumo problemático entregó la vivienda a los narcos». Desesperada y asustada, sin saber qué hacer, tomó un micro y llegó primero a Buenos Aires y luego, a La Angostura.

«Ellos quieren contar, hablar. Todo esto los motiva. Hay mucha gente que no habla, pero participa en silencio. Lo que más disfrutan es cuando leemos los mensajes, ese ida y vuelta porque ahí son conscientes de que son escuchados«, señaló Victoria, al tiempo que pidió a la gente que les escriba al mail fantasmasdelonuevo22@gmail.com o se comunique el (11) 2156-9670.

«A través de este proyecto -agregó- se puso en valor a los trabajadores del hogar como las cuidadoras, los responsables del lavadero o de mantenimiento».

El próximo desafío es salir en vivo porque la gente disfruta de la interacción con los mensajes que van llegando, pero hasta ahora, la señal de internet en el hogar no es buena.

«Este proyecto es gracias a Lía. Cuando tuvimos que mudarnos, su salud se deterioró mucho. No hablaba, no comía, casi no caminaba y no nos reconocía. En el hogar, le devolvieron la vida«, concluyó su nuera.