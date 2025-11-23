Un Incendio consumió más de 800 bins en las afueras de un galpón de Allen este domingo

Un incendio ocasionó importantes daños materiales en las afueras de un galpón de empaque de Allen. Trabajaron tres dotaciones de bomberos para extinguir el fuego. No se registraron heridos.

Daños materiales en el incendio en Allen

Según indicaron desde el cuartel de bomberos voluntarios de Allen a Diario RÍO NEGRO las tareas para sofocar las llamas fueron entre las 2 y las 6 de la madrugada.

Dijeron que el fuego consumió más de 600 bins. Se impidió que el fuego avanzara hacia el galpón.

Aún se desconoce cómo se originaron las llamas en calle Sorondo y Pellegrini. El incendio fue al frente del polideportivo municipal.

Dos personas murieron en un incendio en Cipolletti.

El lunes pasado, dos hombres murieron en un incendio en Cipolletti. El hecho ocurrió 17 de noviembre, en una vivienda sobre la calle Río Gallegos utilizada ocasionalmente como espacio de pernocte por personas en situación de calle y con consumos problemáticos.

En ambos casos, la causa de muerte fue establecida como «asfixia por inhalación de monóxido de carbono».