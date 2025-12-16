Un nene de 2 años cayó a un canal de riego en Cinco Saltos y está en grave estado: fue derivado a Neuquén

Un grave accidente ocurrió en Cinco Saltos. Un nene de dos años cayó a un canal de riego cuya correntada lo trasladó por 10 cuadras. El niño fue hospitalizado y derivado a Neuquén por su estado delicado.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes judiciales, el hecho ocurrió este lunes en el barrio Villa Tesari.

Según relataron familiares y testigos a las autoridades, los padres del nene lo habían perdido de vista y solicitaron ayuda a vecinos por temor a que se haya caído al agua.

Finalmente, el chico fue encontrado a 10 cuadras del lugar del accidente sobre el canal principal de riego.

Cómo está el nene hallado en un canal de riego en Cinco Saltos

Inmediatamente, fue trasladado al hospital local, en donde llegó ya sin signos vitales. Profesionales médicos le realizaron maniobras de RCP durante 20 minutos aproximadamente hasta que pudo recuperarse.

El niño finalmente fue trasladado a una clínica privada de Neuquén capital y, según el último parte médico que se tuvo conocimiento este martes, se encuentra en grave estado.