«Un sueño cumplido», el cruce del Nahuel Huapi a nado por los veteranos de Malvinas

Gustavo Oriozabala, el mendocino, considerado el mejor nadador de aguas abiertas de la historia, cumplió un nuevo desafío: cruzó el lago Nahuel Huapi sin traje de protección en homenaje a los veteranos de Malvinas. Foto: Chino Leiva

Pasaron 20 años desde que el mendocino Gustavo Oriozabala (55) cruzó el estrecho de San Carlos para llegar nadando a la islas Malvinas y este jueves desafió las frías aguas del lago Nahuel Huapi, sin traje de protección, para volver a homenajear a los veteranos de la guerra de Malvinas en un cruce de aguas abiertas.

Gustavo es considerado el mejor nadador de aguas abiertas de la historia. Cruzó el estrecho de Gibraltar, el Canal de la Mancha, el lago San Juan de Canadá y obtuvo el primer puesto en la exigente prueba Escape de Alcatraz, en California (Estados Unidos), pero tenía en su meta llegar con sus brazadas al Memorial de Malvinas que se emplazó en la costa del lago Nahuel Huapi, en Bariloche, y el resultado fue “un sueño cumplido”, dijo emocionado al cruzar la meta, con el cuerpo destemplado después de nadar 8 kilómetros en línea recta durante 1:59:22.

El cruce a nado desde la desembocadura del arroyo Castilla, en la costa neuquina del lago, y la playa San Carlos, donde se ubicó la meta fue un desafío extremo. “El agua estaba muy fría, se hizo largo, en la última parte estuve un poquito ansioso por llegar, además quería dejar todo en el agua”, comentó portando una chaqueta de un veterano de Malvinas y abrazado a Rubén Pablós, referente rionegrino.

Gustavo habló del “esfuerzo” que significó el cruce a nado sin traje de protección en el lago que calificó como “el más lindo del mundo” y también de la satisfacción de “recibir el abrazo de ellos”, en alusión a los excombatientes de la guerra de Malvinas que lo esperaban en la costa, a pocos metros del Memorial y Museo de Malvinas de Bariloche, en una jornada a pleno sol con unos 14°C de temperatura alrededor de las 11, cuando los nadadores comenzaron a llegar a la costa.

“Me lo había propuesto en honor a todos los veteranos, cruzar el Nahuel Huapi sin traje protector y se pudo hacer, bajamos las dos horas de tiempo, estuvimos bien ubicados”, señaló y de inmediato se impuso un nuevo objetivo: hacer otra vez el cruce el próximo año.

Cruce del lago Nahuel Huapi, desde la costa neuquina a Bariloche. Foto: Chino Leiva

Junto a Gustavo nadaron otros 34 competidores que salieron en grupos desde la costa opuesta del lago y la mejor marca la hizo una local: Mayte Puca, una nadadora profesional de aguas abiertas que también tuvo su propio desafío porque debutó en el cruce del lago que la vio crecer.

“Es la primera vez que cruzo el Nahuel Huapi, en homenaje a los veteranos y un homenaje a Enriqueta, con gente de todo el país se hace muchísimo más especial”, afirmó en alusión también a la primera mujer en cruzar el lago en 1963, Enriqueta Duarte.

Mayte Puca, Gustavo Oriozabala y referentes veteranos de Malvinas en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Mayte llegó a la meta en 1:36:10 y fue la mejor de la competencia, secundada por el formoseño Mauricio Arias (1:49:37) y el bahiense Pitu Blazquez (1:50:27). En cuarto orden llegó Oriozabala (1:59:22).

“Nos tocó un día espectacular, al principio un poco movido por el viento de la mañana, pero acercándonos a la costa se sintió un día espectacular, que el sol pegaba y el agua estaba planchada”, contó entusiasmada la joven barilochense que en pocas semanas intentará cruzar el río de la Plata.

Mayte Puca, nadadora profesional desafió el cruce del lago Nahuel Huapi.

Gustavo con su experiencia en las aguas abiertas, destacado deportista en los ’90, y Mayte, la joven barilochense que supera desafíos cada año cumplieron sus objetivos. “Ha sido un verdadero placer estar acá… se cumplió un sueño”, sintetizó el mendocino al tomar la bandera argentina con la silueta de las islas Malvinas.