Mujeres al volante: una nueva app de transporte llega a Bariloche

La rosarina María Eva Juncos trabaja como taxista desde hace 18 años. Incursionó por necesidad porque, hasta ese momento, ni siquiera sabía manejar. Con 40 años, volvió al país después de transitar algún tiempo en España y decidió probar suerte. Su hermano trabajaba como taxista y un día le preguntó: «¿Cómo es esto?». Así empezó.

Mientras acumulaba experiencia en el rubro del transporte, no fue ajena a los constantes casos de inseguridad en una ciudad como Rosario. No eran pocos los casos de acoso adentro de los taxis y señaló que, más de una vez, las mujeres se arrojaron incluso con el vehículo en movimiento.

«Los usuarios pedían una mujer al volante. Les daba más seguridad y así nació la idea de una aplicación que conectara a los pasajeros con mujeres conductoras«, contó este mujer de 52 años.

La aplicación She Taxi que se descarga de manera gratuita permite a los usuarios solicitar un vehículo conducido por una mujer profesional y monitorear el recorrido en tiempo real. A su vez, no se cobra comisión a las transportistas. La propuesta se impuso en Rosario, a través del boca en boca. Luego, la replicaron en Córdoba, Santa Fe y ahora, desembarcó en Bariloche. San Juan y Jujuy también solicitaron el sistema.

La aplicación ya se lanzó en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

«Sucede que esta actividad está masculinizada. Yo notaba que muchas pasajeras llamaban para pedir el teléfono de las conductoras mujeres. Las mujeres querían viajar sin miedo. Había un nicho que podía ser cubierto«, enfatizó María Eva.

El comienzo no fue fácil. Eran muy pocas mujeres que ofrecían el servicio y por lo tanto, demoraban demasiado. Hubo un antes y un después cuando una influencer hizo un posteo contando de la novedosa aplicación: «Miren lo que encontré», comenzó diciendo. Bastó para que la información se viralizara.

«En ese momento -acotó María Eva-, la fuerza de los movimientos feministas ayudó para que los gremios no nos bajaran de un plumazo. Nos empezamos a dar a conocer del boca en boca y a través de las redes sociales«. Unas 300 mujeres conductoras llegaron a sumarse a la aplicación en Rosario -y unas 500 en Córdoba-.

Integrantes de la Asociación de Conductoras Mujeres de Bariloche solicitaron el desembarco de la aplicación en la ciudad cordillerana que ya está en funcionamiento. En este momento, ocho transportistas brindan el servicio e invitan a otras que tengan licencia y vehículos habilitados para trasladar pasajeros por el municipio.

«El rango etario es muy amplio: de 20 a 70 años. Jefas de familia. Pero últimamente, nos encontramos con abogadas, muchas mujeres profesionales que complementan su trabajo con esto porque les encanta conducir. Estar en la calle tiene un valor agregado», señaló.

¿En qué casos se opta por esta aplicación? Por lo general, en el caso de adolescentes mujeres cuando salen los fines de semana por la noche -para evitar que sus padres las busquen a la madrugada-, o jóvenes mujeres que trabajan en horarios nocturnos. Sin embargo, María Eva manifestó que el servicio también es requerido por los varones.

«Ya no está esa idea de que las mujeres manejamos mal. Sucede que el varón se relaciona de otra manera con la velocidad, con el poder. Nosotras somos más prácticas por una cuestión de roles«, consideró.

Cobertura las 24 horas

Karina Ruiz es remisera en Bariloche. Desde hace algunos meses, junto a sus compañeras, realiza pruebas con la aplicación que ya está vigente en la ciudad y que funciona la 24 horas. A la vez, está informando futuras compañeras.

«La pasajera puede calcular el valor de su viaje, poniendo el inicio y el destino. Le va a tirar un aproximado. Hay una tarifa desde las 6 hasta las 22 y otra, de 22 a 6. Hay distintos métodos de pago con medios electrónicos y efectivo», dijo esta mujer que conduce un remis desde hace cuatro años gracias a un amigo que le ofreció su auto para tener una salida laboral.

«Ayer, por ejemplo -mencionó-, fui a buscar a señora de 80 años y cuando me vio se puso contenta. ‘Yo quería una mujer, pero pensé que no había’, me dijo. Le conté de la aplicación y quedó en pedirle a su hija que la ayude a descargarla». Dijo que muchos turistas extranjeros, como los mexicanos, se sorprenden al ver mujeres conduciendo taxis o remises. «Pero les gusta la idea», añadió.