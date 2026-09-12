Choque en el centro de Roca: dos autos impactaron en Isidro Lobo y Misiones

Un choque entre dos vehículos se produjo este sábado por la noche en la intersección de calle Isidro Lobo y Misiones, en el centro de General Roca.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:45 y tuvo como protagonistas a un Peugeot 2008, que circulaba por Isidro Lobo en sentido oeste-este, y un Renault Clio, que transitaba por calle Misiones de norte a sur.

Tras la colisión, los conductores manifestaron encontrarse en buen estado de salud y señalaron que no necesitaban asistencia médica. De acuerdo con la información disponible, el hecho dejó únicamente daños materiales.

Retuvieron uno de los vehículos

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó la retención del Renault Clio. Según se informó, el conductor del Renault se retiró del lugar sin dar aviso, por lo que los inspectores procedieron a retener el vehículo.

El hecho quedó sujeto a las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.