Unter pide medidas al Consejo de Educación luego de que una docente fuera discriminada en Cinco Saltos

Luego de que una docente fuera violentada por una familia que cuestionó su orientación sexual el gremio docente defendió a la trabajadora de la educación y llamó a la comunidad educativa a reflexionar sobre los hechos ocurridos en una escuela de Cinco Saltos. La docente realizó la denuncia en el Inadi tras la agresión sufrida.

La secretaria general de Unter Cinco Saltos, Mercedes Sarín, explicó cómo se dio la situación que terminó con la denuncia de una docente en el Inadi. La denuncia presentada esta respaldada por el gremio docente.

Mercedes Sarin señaló que una familia tuvo inquietudes respecto de una clase de Educación Sexual Integral (ESI), como con cualquier otra clase la institución educativa atendió el planteo de la familia y citó a una reunión a los padres de una alumna y la docente de la clase.

“Se entiende que la familia quiera conocer el fundamento del planteo de la clase. En ese marco la compañera docente se iba a juntar con la familia y el equipo directivo de la escuela para responder a las inquietudes de la familia”, manifestó.

El problema fue que la familia no hizo un cuestionamiento sobre la clase de ESI, sino sobre la docente. Explicó que “con la excusa de querer saber en qué contexto se da la clase, la familia atacó a la compañera por su identidad sexo afectiva. Ella tiene una familia integrada con otra compañera, tienen una hija y eso es lo que la familia puso en cuestión. Es gravísimo lo que sucedió porque nadie tiene derecho a cuestionar las elecciones personales individuales y eso la compañera lo sufre en el ámbito de trabajo”.

Según la secretaria general, “hubo agresiones verbales en términos peyorativos, de menospreciarla y desvalorizarla, pidiéndole que ella niegue su identidad, que la esconda, haciéndola responsable de cuestiones que no tienen nada que ver. La compañera la pasó muy mal porque no se lo esperaba, no sucede comúnmente y la reacción de la familia es desubicada, injustificada. La increparon el marco institucional, la familia la citó, pidió la reunión para informarse de determinada actividad y cuando estaba todo aclarado los padres comenzaron a increparla”.

Explicó que “el gremio se acercó a la institución a hablar sobre la situación con el equipo directivo, también se comunicaron con el equipo técnico correspondiente al nivel, y se ha hizo un recorrido porque esto no tiene que volver a pasar. En este caso fue una docente la agredida, pero podría haber sido otro estudiante o persona por cualquier otro motivo, ya sea su peso o religión”.

Por otro lado, Sarin manifestó “en educación formamos ciudadanos para la democracia, para vivir en la diversidad, para convivir con las disidencias. Entonces esos planteos viven a contracorriente de todo lo que nosotros entendemos que tiene que suceder en el ámbito educativo».

Señaló que la situación se torna más complicada ya que se vive en un contexto de crisis socioeconómica que ha hecho que la violencia sea cada vez más común.

«Es cierto que hay un discurso de odio instalado donde se ha generado la idea de que si yo no estoy de acuerdo con algo puedo opinar de cualquier cosa, aunque mi opinión vulnera los derechos de otros. Esto es un poco lo que nosotros llamamos a la reflexión, uno no tiene que opinar sobre la vida personal de otro, porque ese otro no está con su forma de vida afectando a nadie. Nos preocupa porque las organizaciones de disidencia y diversidades vienen peleando por conquistar derechos, peleando para que esto no suceda, y esto es un retroceso”.

Desde el gremio solicitaron que el consejo de educación cuide al personal docente y tome las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir.

La clase de ESI

El 10 de noviembre, luego de que se realizará una actividad de educación sexual integral, una docente sufrió actos de violencia discriminatorios por parte de una familia que se acercó al establecimiento a manifestar su descontento con la propuesta pedagógica de la docente.

Al no estar conformes con las respuestas, la familia tomó la decisión de llevar el asunto a la supervisión de Educación. “Allí los padres manifestaron la necesidad de corregir a la docente por su orientación sexual”, expresó el secretario gremial de Unter Cinco Saltos, Mauricio Ovadilla.

La docente luego de los sucesos escribió una carta donde manifestó «cuestionaron mi práctica con un discurso agraviante. Se sintieron en la libertad de agredir mi identidad y la conformación de mi familia. Deseo ser la última lesbiana trabajadora de la educación que deba sufrir la discriminación por el simple hecho de ser. Que el ministerio de educación de Río Negro tome las medidas correspondientes. Que sancionen este repudiable hecho. La libertad es ser quien una es y no otra«, expresó.

