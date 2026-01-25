Verano 2026 en Las Grutas: el mapa y los 34 puntos de venta de Diario RÍO NEGRO

Para muchos, las vacaciones en la costa de Río Negro no están completas sin el ritual de la mañana: el mate, las facturas y el diario papel bajo el brazo. Para que no pierdas tiempo buscando dónde conseguir tu ejemplar, preparamos una guía rápida con todos los puntos habilitados en Las Grutas.

Ya sea que estés parando cerca de la peatonal, en la zona de los campings o en el acceso, hay un punto de venta cerca. A continuación, te compartimos el mapa oficial para que ubiques el tuyo:

El listado completo de direcciones donde podés comprar tu Diario RÍO NEGRO

Si necesitás buscar por calle o referencia específica, acá tenés el detalle de los 34 comercios adheridos esta temporada:

Puma, estación de servicio: Colectora 195 Hotel Vado: Bariloche y Catriel Kiosco Córdoba: Pomona 264 Kiosco Planeta Dulce: Jacobacci y Bariloche Camping Ideal: Río Negro 94 Camping Foyem: Río Negro y El Cuy Kiosco Mar Abierto: Breciano 98 Café Bar 40: Breciano 175 Despensa Point: Punta Villarino y El Cóndor Kiosco 1122: Río Negro 988 Autoservicio Roca Mar: Colectora 510 Despensa Roma: Sierra Paileman 590 Hotel Mareas: Río Negro y El Cuy Supermercado 365: El Cóndor y Curu Leuvu Kiosco todo: Viedma 957 Despensa NyC: Breciano 317 Supermercado Hanna: Banco de Víbora 725 Camping Mutual Policial Provincial del Neuquén: Punta Perdices y Curu Leuvu Despensa El Gigante del Acero: Colectora 145 Mercado Patagónico: Av. Río Negro y Sierra Colorada Minimercado Miscelaneas: Punta Villarino 355 Camping Poder Judicial: Banco Lobos y Curu Leuvu Despensa El Negro: Colectora 670 Supermercado Dina: Av. Río Negro y Catriel Despensa El León: Caleta de los Loros 195 Hotel Los Acantilados: Av. San Antonio 1065 Hotel Antares: Villa Regina 624 Supermercado Palito: Colectora 359 La Esquina 2: Bariloche 210 Maxi kiosco bajada 3: Jacobacci 49 Despensa Ideales: San Antonio y Pilcaniyeu Maxikiosco Trapito: Bariloche y Choele Choele Bottega Café: Av. Río Negro 807 La Frutería: Cipolletti 885

Descargá y compartí tu mapa