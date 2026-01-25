ESCUCHÁ RN RADIO
Verano 2026 en Las Grutas: el mapa y los 34 puntos de venta de Diario RÍO NEGRO

¿Estás disfrutando de la playa? Te compartimos el mapa y el listado completo de los 34 comercios, kioscos y campings donde podés conseguir tu edición impresa cada mañana.

Los 34 puntos de venta donde podés comprar tu Diario RÍO NEGRO.

Para muchos, las vacaciones en la costa de Río Negro no están completas sin el ritual de la mañana: el mate, las facturas y el diario papel bajo el brazo. Para que no pierdas tiempo buscando dónde conseguir tu ejemplar, preparamos una guía rápida con todos los puntos habilitados en Las Grutas.

Ya sea que estés parando cerca de la peatonal, en la zona de los campings o en el acceso, hay un punto de venta cerca. A continuación, te compartimos el mapa oficial para que ubiques el tuyo:

Mapa Las Grutas Diario Río Negro

El listado completo de direcciones donde podés comprar tu Diario RÍO NEGRO

Si necesitás buscar por calle o referencia específica, acá tenés el detalle de los 34 comercios adheridos esta temporada:

  1. Puma, estación de servicio: Colectora 195
  2. Hotel Vado: Bariloche y Catriel
  3. Kiosco Córdoba: Pomona 264
  4. Kiosco Planeta Dulce: Jacobacci y Bariloche
  5. Camping Ideal: Río Negro 94
  6. Camping Foyem: Río Negro y El Cuy
  7. Kiosco Mar Abierto: Breciano 98
  8. Café Bar 40: Breciano 175
  9. Despensa Point: Punta Villarino y El Cóndor
  10. Kiosco 1122: Río Negro 988
  11. Autoservicio Roca Mar: Colectora 510
  12. Despensa Roma: Sierra Paileman 590
  13. Hotel Mareas: Río Negro y El Cuy
  14. Supermercado 365: El Cóndor y Curu Leuvu
  15. Kiosco todo: Viedma 957
  16. Despensa NyC: Breciano 317
  17. Supermercado Hanna: Banco de Víbora 725
  18. Camping Mutual Policial Provincial del Neuquén: Punta Perdices y Curu Leuvu
  19. Despensa El Gigante del Acero: Colectora 145
  20. Mercado Patagónico: Av. Río Negro y Sierra Colorada
  21. Minimercado Miscelaneas: Punta Villarino 355
  22. Camping Poder Judicial: Banco Lobos y Curu Leuvu
  23. Despensa El Negro: Colectora 670
  24. Supermercado Dina: Av. Río Negro y Catriel
  25. Despensa El León: Caleta de los Loros 195
  26. Hotel Los Acantilados: Av. San Antonio 1065
  27. Hotel Antares: Villa Regina 624
  28. Supermercado Palito: Colectora 359
  29. La Esquina 2: Bariloche 210
  30. Maxi kiosco bajada 3: Jacobacci 49
  31. Despensa Ideales: San Antonio y Pilcaniyeu
  32. Maxikiosco Trapito: Bariloche y Choele Choele
  33. Bottega Café: Av. Río Negro 807
  34. La Frutería: Cipolletti 885

Descargá y compartí tu mapa

Poster_las_grutasDescarga

