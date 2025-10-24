Verano, vacaciones y diversión: tres juegos de mesa ideales para llevar a la playa o al río

"Uno", un juego de cartas ideal para llevar al río o a la playa.

El verano es sinónimo de descanso, mate y tiempo libre. Algunos viajan a la playa, como Las Grutas, otros se contentan con ir a la costa del río en Neuquén o Río Negro. Entre reposeras o sobre la lona, la juntadas entre amigos o en familia es un buen momento para disfrutar de juegos de mesa. Acá una guía de los tres juegos más divertidos y prácticos para una tarde de verano.

Los juegos de mesa han experimentado fuertes transformaciones. Antes venían en cajas muy grandes y eran muy lentos. Hoy se venden en cajas chicas, ideales para llevar el en el bolso de playa y son mucho más dinámicos.

Aquí, una selección de tres juegos aptos para toda la familia, ideales para llevar en vacaciones.

Verano 2026: UNO, el juego de cartas ideal para llevar al río o a la playa

El UNO es uno de los juegos de cartas más populares del mundo. Desde hace años el UNO se convirtió en un clásico. Ideal para jugar de dos a diez jugadores. Y permite incorporar a los más chicos de la familia, se recomienda a partir de los siete años.

El juego cuenta con un mazo, de características distintas a los naipes españoles o ingleses. Y tiene dos tipos de cartas: normales y especiales. El objetivo principal del juego es deshacerse de todas las cartas que se dan a cada jugador (inicialmente con siete). Pero, no es tan fácil. Hay cartas que obligan a levantar, otras que saltean, otras que cambian la dirección de la mano.

Es un juego ágil y fácil de aprender que garantiza horas de entretenimiento.

Algunas versiones proponen jugar con puntos que se irán sumando a medida que se terminen las partidas de juego. El que logre ganar una mano, sumará todos los puntos de las cartas que se han quedado los jugadores rivales.

Verano 2026: Pictionary, en su versión «Cartas», para llevar en el bolso playero

El Pictionary es un célebre juego de mesa que consiste en adivinar una palabra a través de un dibujo hecho en papel. Pero, esta versión es ideal para el verano, es un Pictionary Cartas.

Pueden jugar de a dos a diez jugadores y se pueden sumar los más chicos de la familia. Por su dificultad, uno de los lados de la carta es para niños y, la otra, para adultos.

En Pictionary Cartas, se usa un mazo de cartas con imágenes para que los equipos adivinen palabras. El objetivo es ser el primer equipo en ganar cinco puntos, donde cada pista adivinada otorga un punto.

Se utiliza una serie de dibujos simples para componer la palabra que el compañero de equipo debe adivinar, pero, sin lápiz ni papel.

Verano 2026: Carrera de Mente en su versión «Cartas», sin tablero, más pequeño pero igual de divertido

Esta también es una nueva edición del tradicional juego de preguntas y respuestas. Pueden jugar de dos a seis desde los diez años en adelante.

En esta versión no hay fichas ni tablero, sólo una pequeña caja con 120 cartas y un dado especial.

El objetivo es obtener diez cartas respondiendo correctamente preguntas de diferentes categorías (historia y geografía; naturaleza y ciencia; deporte y juegos; artes; y entretenimientos y espectáculos).

Estos juegos aseguran una tarde de diversión. Se pueden jugar en el auto, en la playa, en el río o en el colectivo.