Vertedero de Bariloche: lo que dejó el primer encuentro multisectorial

El basural a cielo abierto es desde hace años uno de los principales problemas ambientales de la ciudad. Foto archivo.

A fines de febrero se realizó en Bariloche el primer encuentro de trabajo del espacio “Bariloche sin basura”, una mesa multisectorial que reunió a actores políticos, sociales y técnicos para comenzar a debatir alternativas frente a la situación del vertedero municipal.

Uno de los principales problemas ambientales de Bariloche

El basural a cielo abierto es desde hace años uno de los principales problemas ambientales de la ciudad. La mesa de trabajo reúne a representantes del Ejecutivo municipal, del Concejo Deliberante, legisladores provinciales, sectores académicos, organizaciones sociales, recicladores urbanos y vecinos de barrios cercanos al vertedero.

La iniciativa -denominada “Bariloche sin basura”– busca generar acuerdos que permitan avanzar hacia un nuevo paradigma en la gestión de residuos, orientado a la valorización y recuperación de materiales, en lugar de continuar ampliando el sistema basado en el entierro de basura.

Durante cuatro horas, distintos sectores de la ciudad debatieron alternativas para transformar la gestión de residuos en Bariloche. Foto gentileza.

Durante el primer encuentro, que se extendió por cuatro horas, se abordaron temas que habitualmente no forman parte del debate público sobre el vertedero, como las responsabilidades compartidas en la generación de residuos, las limitaciones estructurales del sistema actual, los impactos sociales y sanitarios y las tensiones presupuestarias que enfrenta la gestión de la basura en la ciudad.

Los participantes coincidieron en la necesidad de construir acuerdos operativos y políticamente viables que permitan reducir progresivamente el impacto ambiental y sanitario del sitio actual, planificar la remediación del pasivo existente y avanzar hacia un sistema integral de gestión de residuos.

Este fue el primero de una serie de encuentros que continuarán durante marzo. En las próximas reuniones se presentarán alternativas tecnológicas para el tratamiento de residuos y se buscará identificar acciones concretas que permitan avanzar hacia soluciones sostenibles para la ciudad.

Vertedero de Bariloche: tres claves que dejó el primer encuentro

Responsabilidades compartidas

Uno de los ejes del debate fue reconocer que la gestión de residuos no depende solo del municipio. Los participantes plantearon la necesidad de involucrar a toda la comunidad —Estado, vecinos, empresas y organizaciones— en la reducción y separación de los residuos.

Del entierro a la valorización

Se discutió la necesidad de cambiar el modelo actual, basado principalmente en el entierro de basura, hacia un sistema que priorice la recuperación y valorización de materiales.

Un proceso de diálogo

El encuentro fue el primero de una serie de reuniones que continuarán durante marzo. En las próximas instancias se analizarán alternativas tecnológicas para el tratamiento de residuos y se buscará definir acciones concretas para reducir el impacto ambiental y sanitario del vertedero.