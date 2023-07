Video: el emotivo momento que se vivió previo a la donación de los órganos de Agustina Fernández

Este miércoles se cumple un año de la muerte de Agustina Fernández, la joven estudiante de La Pampa que llegó a Cipolletti a estudiar en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue y fue brutalmente agredida en un supuesto robo en un departamento de complejo en el que vivía.

En el video se puede observar a los médicos y enfermeros acompañando a la familia de Agustina Fernández. En medio de aplausos, se los puede ver a Silvana Capello y Mariano Fernández abrazados viendo cómo trasladaban el cuerpo de Agustina al quirófano.

En el Día Nacional de la Donación de Órganos, que promueve la concientización de ser donante, Silvana Capello compartió una publicación en Facebook reflexionando sobre el acto de donar. Después de darse a conocer la muerte de Agustina Fernández, la familia decidió donar los órganos, ya que su voluntad era ser donante.

“Mi hija no se pudo recibir de médica, pero aun así salvó vidas. A vos mamá que me agradeciste que tú hijo cumplió sus 15 años… él no solo cumplió, sino Agus cumplió su voluntad. Gracias, gracias, gracias por ser mi hija hoy y todos los días eternamente”, expresó en el posteo.

A un año del femicidio, la comunidad continúa solicitando que se resuelva el crimen. Silvana Capello, madre de Agustina expresó: «Que la condena valga el tiempo de espera».

Este miércoles 5 de julio a las 16 marcharán en la ciudad. Desde La Pampa alrededor de 20 personas viajarán a marchar por las calles de la ciudad.

El 5 de julio confirmaron la muerte cerebral de Agustina Fernández: la familia donó los órganos

Tras el ataque, la joven permaneció internada en el hospital de Cipolletti, sin embargo, no presentaba mejoras. Su cuerpo seguía con actividad cardíaca y respirando solo asistida por un respirador. El último día le realizaron una serie de estudios, pero la joven no respondió a los estímulos.

El 5 de julio la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz confirmó la muerte cerebral. Esa noche la comunidad organizó una vigilia frente al hospital, y al día siguiente se realizó el operativo de ablación. Desde las 22, cientos de personas iniciaron una vigilia frente al hospital acompañando a sus padres. Hubo velas encendidas, silencio y momentos de oración.

La tarde del miércoles se organizó una marcha en la plaza central de la ciudad, lugar donde la comunidad una vez más reclamó por seguridad y el esclarecimiento del hecho.

Actualmente, el principal sospechoso y presunto autor del crimen Pablo Parra se encuentra detenido desde el 22 de diciembre por el femicidio de la estudiante. Durante meses el fiscal Martín Pezzetta reunió con muchísimo sigilo las pruebas que lo comprometen y lo acorraló después de seis meses de investigación.