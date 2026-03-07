Video | Inédito: hallaron medusas de agua dulce en el parque Nahuel Huapi, por qué su dispersión preocupa

El parque nacional Nahuel Huapi detectó por primera vez ejemplares de medusas de agua dulce en la laguna Bullines de Villa La Angostura. El hallazgo ocurrió el mes pasado durante un monitoreo de huillín realizado por el Área Biología de la Conservación y confirmó la presencia de la especie invasora Craspedacusta sowerbii en el ambiente.

La información fue difundida por el propio parque nacional Nahuel Huapi. El organismo explicó que se trata de una especie originaria de Asia, considerada invasora a nivel global, cuyo registro representa un antecedente para el seguimiento de ecosistemas en el área protegida.

El hallazgo de medusas invasoras activó monitoreos científicos en lagos de la Patagonia

Tras la detección, el parque convocó al Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a escala de Paisajes (GESAP) del INIBIOMA, dependiente del Conicet y la UNCo, con el fin de analizar el registro y evaluar la situación en lagos y lagunas de la región.

Medusas de agua dulce Craspedacusta sowerbii detectadas en la laguna Bullines durante monitoreos científicos

En este contexto informaron que las doctoras María del Carmen Diéguez y Mariana Reissig realizaron tareas de evaluación en la laguna. Ahora el equipo trabaja para determinar el grado de establecimiento de la especie y sus posibles efectos ecológicos en ambientes acuáticos de la zona.

Cómo viven estas medusas y por qué su dispersión enciende alertas

El ciclo de vida de esta medusa indicaron que incluye dos fases. Una es la fase pólipo, microscópica y adherida al fondo. La otra es la fase medusa, visible en la columna de agua durante períodos breves cuando las condiciones ambientales son favorables.

Los especialistas indicaron que estas medusas aparecen cuando la temperatura del agua supera los 17°C. En esas condiciones, los ejemplares pueden observarse flotando en la columna de agua.

Investigadoras del Grupo GESAP realizaron evaluaciones en la laguna tras el hallazgo. Fotos: gentileza.

Su dispersión puede producirse por transporte involuntario de pólipos o formas microscópicas resistentes. Estas pueden adherirse a plantas acuáticas, peces, aves, embarcaciones o equipamiento utilizado en distintos cuerpos de agua.

Desde el parque nacional Nahuel Huapi señalaron que el hallazgo refuerza la necesidad de sostener monitoreos ambientales y aplicar medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la especie dentro de la cuenca del río Limay.