Video | Las Grutas y Villa La Angostura en el top de alcoholemia positiva en Año Nuevo: cuál fue el más alto

En marco de los festejos de Año Nuevo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó un operativo federal en las rutas del país. Entre los controles, detectaron casi 100 conductores alcoholizados. Entre los valores más altos en el test de alcoholemia quedaron dos personas en Neuquén y Río Negro.

Según precisaron desde el organismo nacional, se fiscalizaron en total unos 5.557 vehículos entre los cuales controlaron documentación, uso de cinturón y casco -respectivamente- y la correcta identificación del vehículo, además del control de alcoholemia.

El operativo se desplegó en 39 puntos del país, principalmente en zonas de gran concurrencia para las Fiestas de Fin de Año. Con respecto a las multas, labraron 129 actas de infracción y 83 retenciones de licencias de conducir.

Desde ANSV informaron que unos 12 conductores superaron el 1 g/l de alcohol en sangre, quienes quedaron inhabilitados para manejar entre cuatro meses y dos años. Mientras tanto, otros 26 arrojaron valores entre 0,5 y 0,99 g/l, quienes recibieron suspensiones inferiores a los cuatro meses.

Cómo quedó compuesto el ranking de test de alcoholemia

El registro más alto a nivel nacional en Año Nuevo ocurrió en Zárate, provincia de Buenos Aires, en donde un conductor dio 2,23 g/l de alcohol en sangre en el test.

El resto de los casos más altos se dieron en el interior del país, con 1,67 g/l en Olivera y 1,51 g/l en Gualeguaychú.

Mientras tanto, el top lo cierran casos ocurridos en Villa La Angostura (1,52 g/l) y Las Grutas (1,29 g/l), cuyo control quedó registrado en video.