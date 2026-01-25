Máximas de 38 ºC y poco sol en el Alto Valle: el pronóstico en la última semana de enero, ¿seguirán las tormentas?

Para la última semana de enero, se espera en el Alto Valle una semana calurosa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó días mayormente nublados y con posibles lluvias en el final del mes.

Este domingo hay alerta en el este de Río Negro. ¿Seguirán las tormentas en la región?

El pronóstico en Neuquén, Roca y Villa Regina en el final de enero

Para Neuquén, el miércoles, jueves y viernes serán los días con registros más altos. La temperatura llegará a los 38º C. Se pronosticó ráfagas el lunes, martes y viernes, según el SMN.

El sábado se espera una disminución de la temperatura. La máxima será de 28ªC, con chaparrones durante la mañana y lluvias por la tarde y noche. El jueves y viernes podría haber tormentas.

En Roca, las tormentas podrían llegar el viernes y las lluvias el sábado. Gran parte de la semana estará con cielos nublados. De igual modo en Villa Regina.

La temperatura rondará entre los 21 y los 38º C.

Cómo será el inicio de febrero en Neuquén y Río Negro

Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) habrá días calurosos hasta fines de enero con aumento de la inestabilidad.

«Ingresa aire húmedo y frío a comienzos de febrero con probables lluvias y neviscas en cordillera», ampliaron sobre lo que espera en el otro mes para gran parte de Neuquén y Río Negro.