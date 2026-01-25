ESCUCHÁ RN RADIO
Máximas de 38 ºC y poco sol en el Alto Valle: el pronóstico en la última semana de enero, ¿seguirán las tormentas?

Llegarán días nublados según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se esperan jornadas con viento y ráfagas en Neuquén y Río Negro. Conocé el detalle.

Por Redacción

Calor en el Alto Valle. Foto: Matias Subat

Para la última semana de enero, se espera en el Alto Valle una semana calurosa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó días mayormente nublados y con posibles lluvias en el final del mes.

Este domingo hay alerta en el este de Río Negro. ¿Seguirán las tormentas en la región?

El pronóstico en Neuquén, Roca y Villa Regina en el final de enero

Para Neuquén, el miércoles, jueves y viernes serán los días con registros más altos. La temperatura llegará a los 38º C. Se pronosticó ráfagas el lunes, martes y viernes, según el SMN.

El sábado se espera una disminución de la temperatura. La máxima será de 28ªC, con chaparrones durante la mañana y lluvias por la tarde y noche. El jueves y viernes podría haber tormentas.

En Roca, las tormentas podrían llegar el viernes y las lluvias el sábado. Gran parte de la semana estará con cielos nublados. De igual modo en Villa Regina.

La temperatura rondará entre los 21 y los 38º C.

Cómo será el inicio de febrero en Neuquén y Río Negro

Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) habrá días calurosos hasta fines de enero con aumento de la inestabilidad.

«Ingresa aire húmedo y frío a comienzos de febrero con probables lluvias y neviscas en cordillera», ampliaron sobre lo que espera en el otro mes para gran parte de Neuquén y Río Negro.


