Viento, frío y nieve este miércoles en Neuquén y Río Negro: sol en los valles, tormentas en los lagos
El viento moderado marcará las noches hasta el miércoles, con un descenso de temperatura esperado hacia el fin de semana.
Este miércoles Neuquén y Río Negro disfrutarán de buen tiempo con cielos mayormente despejados, mañanas frías y noches con vientos moderados. En contraste, la zona de los lagos vivirá una jornada más intensa: un pulso húmedo ingresará a la región generando lluvias y nevadas de variada intensidad. Según informó la Autoridad Jurisdiccional de Cuencas (AIC).
La zona de los lagos vivirá una semana más intensa: ingresará un pulso húmedo que generará lluvias y nevadas de variada intensidad, afectando especialmente a Bariloche y San Martín de los Andes.
Hacia el viernes, se espera un descenso de las temperaturas en los valles, con vientos que se mantendrán hasta el fin de semana.
Neuquén: miércoles con cielo mayormente despejado y bajas temperaturas
El miércoles Neuquén se presentará con un clima mayormente despejado durante el día, con temperaturas que alcanzarán los 16 ºC a 17 ºC, mientras que por la noche se espera un marcado descenso hasta los 0 ºC.
El viento soplará desde el sector suroeste a 20 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 53 km/h, y por la noche rotará hacia el suroeste-sureste, con ráfagas de hasta 62 km/h.
Roca y Cipolletti: miércoles con temperaturas frescas y cielo cubierto
El miércoles en Roca y Cipolletti, se espera un día mayormente despejado durante la jornada, con temperaturas máximas alrededor de 17 ºC, mientras que por la noche el cielo se cubrirá y las temperaturas descenderán hasta 1 ºC.
El viento soplará desde el suroeste a 35 km/h durante el día y bajará a 18 km/h durante la noche, con ráfagas de hasta 35 km/h.
San Martín de los Andes: miércoles con nevadas débiles y bajas temperaturas
El miércoles San Martín de los Andes registrará nevadas débiles tanto durante el día como en la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 2 ºC de máxima y los -2 ºC de mínima.
El viento soplará desde el oeste a 18 km/h durante la jornada y 15 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, principalmente en zonas altas.
Bariloche: miércoles con nevadas débiles y temperaturas frías
El miércoles Bariloche registrará nevadas débiles durante el día y la noche, con temperaturas que se mantendrán alrededor de 4 ºC de máxima y 0 ºC de mínima.
El viento soplará desde el norte-noreste a 20 km/h durante el día y 21 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Viedma: cielo cubierto y descenso de temperaturas nocturnas
El miércoles en Viedma se espera un día con cielo cubierto y temperaturas que alcanzarán los 15 ºC durante la jornada, mientras que por la noche descenderán hasta los 0 ºC, marcando un enfriamiento importante.
El viento soplará desde el sudoeste a 34 km/h durante el día y 21 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 48 km/h.
Comentarios