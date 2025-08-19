Viento, frío y nieve este miércoles en Neuquén y Río Negro: sol en los valles, tormentas en los lagos

Este miércoles Neuquén y Río Negro disfrutarán de buen tiempo con cielos mayormente despejados, mañanas frías y noches con vientos moderados. En contraste, la zona de los lagos vivirá una jornada más intensa: un pulso húmedo ingresará a la región generando lluvias y nevadas de variada intensidad. Según informó la Autoridad Jurisdiccional de Cuencas (AIC).

La zona de los lagos vivirá una semana más intensa: ingresará un pulso húmedo que generará lluvias y nevadas de variada intensidad, afectando especialmente a Bariloche y San Martín de los Andes.

Hacia el viernes, se espera un descenso de las temperaturas en los valles, con vientos que se mantendrán hasta el fin de semana.

Neuquén: miércoles con cielo mayormente despejado y bajas temperaturas

El miércoles Neuquén se presentará con un clima mayormente despejado durante el día, con temperaturas que alcanzarán los 16 ºC a 17 ºC, mientras que por la noche se espera un marcado descenso hasta los 0 ºC.

El viento soplará desde el sector suroeste a 20 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 53 km/h, y por la noche rotará hacia el suroeste-sureste, con ráfagas de hasta 62 km/h.

Roca y Cipolletti: miércoles con temperaturas frescas y cielo cubierto

El miércoles en Roca y Cipolletti, se espera un día mayormente despejado durante la jornada, con temperaturas máximas alrededor de 17 ºC, mientras que por la noche el cielo se cubrirá y las temperaturas descenderán hasta 1 ºC.

El viento soplará desde el suroeste a 35 km/h durante el día y bajará a 18 km/h durante la noche, con ráfagas de hasta 35 km/h.

San Martín de los Andes: miércoles con nevadas débiles y bajas temperaturas

El miércoles San Martín de los Andes registrará nevadas débiles tanto durante el día como en la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 2 ºC de máxima y los -2 ºC de mínima.

El viento soplará desde el oeste a 18 km/h durante la jornada y 15 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, principalmente en zonas altas.

Bariloche: miércoles con nevadas débiles y temperaturas frías

El miércoles Bariloche registrará nevadas débiles durante el día y la noche, con temperaturas que se mantendrán alrededor de 4 ºC de máxima y 0 ºC de mínima.

El viento soplará desde el norte-noreste a 20 km/h durante el día y 21 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Viedma: cielo cubierto y descenso de temperaturas nocturnas

El miércoles en Viedma se espera un día con cielo cubierto y temperaturas que alcanzarán los 15 ºC durante la jornada, mientras que por la noche descenderán hasta los 0 ºC, marcando un enfriamiento importante.

El viento soplará desde el sudoeste a 34 km/h durante el día y 21 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 48 km/h.