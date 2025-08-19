Jacobacci refuerza su identidad ferroviaria con un nuevo proyecto turístico

La estación ferroviaria, que late al ritmo de la Trochita y de la vida comunitaria, se encamina a convertirse en un punto de encuentro renovado, donde historia y turismo se fusionan en un mismo viaje.

En el corazón de la Línea Sur, la histórica estación de Ingeniero Jacobacci se prepara para una nueva etapa. La localidad, punto estratégico de la Ruta 23 y cuna de la emblemática Trochita, avanza con un proyecto que busca poner en valor su patrimonio ferroviario y, al mismo tiempo, ofrecer mejores servicios a quienes eligen visitarla.

La iniciativa contempla la refuncionalización de la galería que une la cafetería con el museo ferroviario y la incorporación de un vagón sanitario. Se trata de una obra que no sólo moderniza la infraestructura turística, sino que también preserva la esencia del lugar, un ícono cargado de historia para la región.

El plan incluye la remodelación de una galería de 70 metros cuadrados, que pasará a contar con un cerramiento vidriado. Este espacio permitirá ampliar la capacidad para mesas, ofrecer un área de exposición y venta de artesanías locales y brindar mayor comodidad en los meses de clima adverso. En verano, el sistema de apertura posibilitará una adecuada ventilación, convirtiéndolo en un sitio versátil y amigable para los visitantes.

La Trochita, un viaje a bordo de la historia en Río Negro. Foto gentileza.

Otro de los atractivos del proyecto es la restauración de un vagón de carga en desuso de La Trochita. Este símbolo ferroviario, cargado de memoria y arraigo, se convertirá en un bloque sanitario destinado a la cafetería y al museo, integrándose como un recurso funcional y a la vez patrimonial dentro del predio de la estación.

La propuesta fue presentada recientemente durante la visita del gobernador Alberto Weretilneck a Jacobacci y tendrá su apertura de licitación el próximo 21 de agosto. El anuncio se enmarca dentro de un paquete de medidas destinadas a fortalecer el desarrollo turístico y social de la localidad.

Con estas obras, Ingeniero Jacobacci reafirma su lugar dentro del mapa turístico de la Patagonia, sumando valor a un espacio que conecta pasado y presente. Los viajes de invierno terminaron en Julio, así que por estos días no está disponible el servicio.