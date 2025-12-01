Viento y temperaturas cálidas en el Alto Valle: la cordillera de Neuquén y Río Negro espera lluvias este lunes

Una jornada con condiciones variables se anticipa para este lunes en las provincias de Neuquén y Río Negro. El viento será protagonista en diversas zonas, mientras que la lluvia hará su aparición en la cordillera patagónica. Se recomienda tomar precauciones ante las ráfagas.

En el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día con cielo ligeramente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 26°C, con una mínima de 14°C. El viento soplará entre 23 y 31 Km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 Km/h durante la mañana y la noche.

La cordillera de Neuquén y Río Negro con lluvia este lunes

Hacia la cordillera, específicamente en San Carlos de Bariloche, se prevé una jornada nublada. Existe una probabilidad de lluvia de entre el 10 y 40%, especialmente durante la tarde y la noche. Los vientos soplarán del oeste, alcanzando velocidades de 41 Km/h con ráfagas de hasta 50 Km/h.

Para San Martín de los Andes, el cielo se presentará ligeramente nublado a lo largo del día. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 18°C. El viento, de dirección sudoeste, mantendrá ráfagas de hasta 50 Km/h en varios momentos de la jornada.

El tiempo en la costa rionegrina para este lunes

En Viedma, capital de Río Negro, el SMN pronostica un día nublado con probabilidad de lluvia. Las precipitaciones se estiman entre un 10 y 40%, principalmente durante la mañana y la tarde. El viento será variable, con temperaturas entre los 13°C y los 22°C.

En general, este lunes se caracterizará por la persistencia del viento en gran parte del territorio patagónico. Se aconseja a los conductores y transeúntes tomar precauciones, especialmente en zonas expuestas.

El SMN monitorea constantemente las condiciones meteorológicas para informar cualquier cambio.