Violencia escolar en Roca: «Una respuesta institucional aberrante», las quejas contra el colegio privado

Una familia de Roca denunció un grave hecho de violencia en una reconocida escuela privada. El lunes a las 13:20 recibieron el llamado del colegio para retirar a su hijo porque otro estudiante lo había lastimado. Sin embargo, era más grave de lo que creía: «Tiene dos puntazos en el pecho y uno en la espalda con un tenedor». Reprocharon la «respuesta institucional aberrante» y la falta de «inacción» de los directivos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el círculo del niño se mostró muy angustiado por la situación, ya que no asiste a la escuela desde el día del episodio. «Y el agresor sigue como si nada. Los padres no nos mandaron ningún mensaje de disculpas, nada. El abogado (de la escuela) está muy enojado con nosotros», remarcó.

Además de la «falta de contención» por parte del colegio, cuestionaron que «minimizaran» el hecho. «No llamaron a la ambulancia, no pidieron un médico, lo curaron ellos. Cuando llegamos a casa la herida seguía sangrando», afirmaron y resaltaron: «Lo que pasó fue gravísimo».

La directora de Educación Privada de Río Negro, Paula Sarramone, aseguró que «de inmediato» se puso en marcha el dispositivo previsto para los casos de violencia escolar. Desde la familia afirmaron que, si bien desde Supervisión de Escuelas Privadas se pusieron en contacto, no identificaron que se haya aplicado ningún procedimiento: «Yo diría que, si se activó algún protocolo, nunca nos enteramos ni nos informaron».

Mails y una reunión para el próximo lunes: los pasos tras la violencia escolar en Roca

Según relataron, la agresión fue el lunes alrededor de las 13. Ante la falta de comunicación por parte de la institución, decidieron llamar a la representante legal. «Son cosas de chicos, mandalo, no te hagas problema, esa fue la respuesta», señalaron.

Indicaron que recién a la noche recibieron un mail preguntando cómo estaba el niño. «Yo le envío un mail muy extenso a lo que me contestan: vamos a intentar que la jornada sea enriquecedora (ya que tenían prevista una excursión para el martes). Hay un grupo de WhatsApp, súmense», narraron muy disconformes.

La familia señaló que, además de la agresión, «lo más triste» fue que el nene había estudiado mucho para la actividad y no pudo ir por miedo a una nueva situación de violencia. «Hoy (jueves) todavía no sabemos lo que va a pasar porque si yo lo mando va a ser para que comparta el aula con un chico que lo agredió tres veces en el cuerpo», enfatizaron.

Indicaron que el miércoles se volvieron a contactar para proponer una reunión el lunes que viene. Ese día se cumple una semana de que el estudiante violentado no asiste a la escuela. «Nosotros pedimos con una letrada que nos digan las medidas que van a tomar. Nunca nos dijeron que lo iban a suspender (al otro niño)», cuestionaron.

Recalcaron que, además del estudiante atacado, el otro nene involucrado también es una víctima, ya que hay que ahondar en qué fue lo que le sucedió. «La escuela no pudo contener a tiempo, no pudo contener a mi hijo, no pudo contener al otro chico», comentaron.

Para la familia el colegio privado de Roca donde ocurrió el hecho de violencia quiere «tapar lo que pasó». «Nos piden sosiego, empatía y confianza con lo que está desarrollando al escuela», añadieron. Pero temen que el vínculo no pueda recomponerse: «Siempre la víctima se tiene que ir».

Diario RÍO NEGRO intentó comunicarse con la escuela señalada, pero no obtuvo respuesta.