Más de 60 emprendedores participarán del Mercado Universitario en Roca

Emprendedoras y emprendedores de universidades públicas vuelven a encontrarse en una nueva edición del Mercado Universitario en Roca. Gentileza.

El próximo viernes 10 de abril se realizará una nueva edición del Mercado Universitario en General Roca, una iniciativa que busca visibilizar y fortalecer los proyectos productivos y creativos de estudiantes, docentes y graduados de instituciones públicas de la región.

La actividad, organizada por la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle – Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro, tendrá lugar de 16 a 20 en la esquina del edificio académico ubicado en Estados Unidos y Avenida Roca. La entrada será libre y gratuita.

Productos y servicios desde la Universidad para la comunidad de Roca

En esta quinta edición participarán más de 60 emprendedoras y emprendedores que forman parte de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Durante la jornada ofrecerán al público una amplia variedad de productos y servicios, en un espacio pensado para el intercambio directo con la comunidad.

Además de la feria, el evento contará con intervenciones musicales y artísticas a cargo de integrantes de la propia comunidad universitaria, lo que suma un componente cultural a la propuesta.

La feria reúne proyectos productivos y creativos surgidos en el ámbito académico de la región. Gentileza.

El Mercado Universitario tuvo su primera edición en noviembre de 2024, con una convocatoria que reunió a emprendedores de la UNRN y que, desde entonces, se consolidó como un espacio de encuentro, difusión y comercialización de iniciativas surgidas en el ámbito académico.

Más de 60 propuestas ofrecerán productos y servicios en un espacio abierto a la comunidad. Gentileza.

Si bien las preinscripciones para participar en esta edición ya se encuentran cerradas, desde la organización indicaron que quienes tengan consultas pueden comunicarse con la Subsecretaría de Extensión de la sede.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad. Gentileza.

La propuesta se presenta como una oportunidad para que vecinos y vecinas conozcan de cerca el trabajo que se genera en las universidades públicas, en un entorno accesible y con fuerte impronta local.