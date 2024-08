“Yo puedo”, la frase que marca la vida de Marcos Tomás Valdés, el joven de Río Colorado que se recibió de periodista y nunca se rindió

Para Marcos Tomás Valdés, atravesar barreras y alcanzar lo que la mayoría llamaría imposible es casi un día más. Aunque nació con parálisis cerebral a raíz de la asfixia que sufrió mientras todavía estaba en el útero, lo que lo dejó ciego e inmóvil, Tomás nunca se rindió, y hoy, a los 24 años, acaba de recibir su título como periodista y productor de contenido. Una frase que lo ha marcado a fuego es “yo puedo”.



“Soy un agradecido, porque más allá de mi discapacidad, pude estudiar la carrera que siempre me gustó, lo que siempre quise, y nunca me discriminaron”, reconoce Tomás, y destaca el apoyo incondicional de su familia en todo lo que emprende. Ahora, mientras espera la ceremonia académica para recibir su diploma, Tomás no se detiene: no sólo piensa en la carrera de radio o televisión, sino que ya está considerando su título o especialización en periodismo político.



Comenzó a cursar en marzo de 2022 en el instituto ETER (Escuela de Comunicación) de Buenos Aires, bajo la modalidad de aprendizaje a distancia. Fue muy importante no sólo el acompañamiento de sus padres, Gladys y Aldo, sino también el de sus acompañantes terapéuticas, Verónica Alarcón, que estuvo con él en la primera parte de la carrera, y Anto Benítez, en la segunda.



“El apoyo de mi familia fue tremendo. Realmente no habría podido lograr lo que he logrado hasta ahora sin ellos. Me han acompañado en todo este desarrollo de la carrera, así que, sin ese apoyo, no habría sido capaz de hacerlo,” dijo Tomás.

Con sus papás, Aldo Valdés, y Gladys Noemí Ramos.



No es que no hubo contratiempos o caídas. En ese sentido, omás rescata la figura de Anto Benítez: “Ella me trajo la sensación y las ganas de continuar cuando a veces quería abandonar. Ella me devolvió la vocación y las ganas de seguir adelante cuando en algún momento me desanimé.”



“Tomás tiene un carácter fuerte y forjado. En muchas instancias, tuvimos que trabajar mucho para que él lograra asimilar otros puntos de vista relacionados con los temas que se estaban estudiando”, explicó Anto.



El acompañamiento de Benitez fue “ser sus ojos” para leer los contenidos, ya que hasta ahora no tiene bien desarrollado el tacto para leer en el sistema de Braille. Además, también estuvo con él en el momento de su clase en directo, dándole el apoyo que él necesitaba para su trabajo de investigación”.

La pasión de Tomás por el periodismo comenzó cuando era pequeño. Siempre le gustó estar informado a través de la radio y la televisión sobre lo que ocurría tanto a nivel nacional como internacional. Es un apasionado de la política y un ferviente hincha de Boca Juniors.



Tomas es parte de una familia conocida de la comarca, que trabaja en una curtiembre en un pequeño galpón en La Adela con la fórmula tradicional de sus antepasados, que llevan tres generaciones manteniendo un sello propio en la Patagonia. El grupo está compuesto por su padre, Aldo Valdés, la mamá, Gladys Noemí Ramos, y sus hermanos, Ángela y Lucas.

Marcos Tomás Valdés, desafíos y futuro



Respecto a su futuro profesional, Tomás dice que le gustaría “trabajar con libertad en el periodismo tradicional”, pero que “también me puedo adaptar a las tecnologías actuales.”



El joven cursó su educación inicial en el Jardín N° 71 y la primaria en la Escuela Nº 346 “María Elena Walsh” en el barrio “El Rosario”, donde vive. Luego, completó la secundaria en el CET 24, en Colonia Juliá y Echarren. Durante esos seis años, sus padres realizaron un gran esfuerzo, y recorrían casi 30 kilómetros diarios para que Tomás pudiera estudiar.



Durante su formación como periodista, Tomás hizo un informe sobre el doble crimen de Río Colorado en 1989, que conmocionó a toda la provincia y que, tras 35 años, aún sigue sin resolverse. También realizó trabajos que destacaron emprendimientos locales en Río Colorado.



A lo largo de su vida, Tomás ha afrontado cada desafío con determinación, siempre con la meta en mente. Lejos de conformarse con lo conseguido, ya tiene nuevos objetivos por delante, que comenzará a cumplir después de unas pequeñas vacaciones para celebrar este nuevo logro.