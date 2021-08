Solidaridad de Fopea con la periodista despedida por denunciar violencia de género

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se solidariza con la periodista y locutora Ailín Lillo de Piedra del Águila, quién a partir de una denuncia de acoso contra un funcionario municipal fue despedida, y al volver a trabajar a la radio Gregorio Álvarez, que pertenece a su familia, aseguró que sufre restricción de acceso a la información pública y el retiro de la pauta oficial.

Lillo, en marzo, denunció por violencia de género a un funcionario cuando trabajaba como directora de Protocolo y Ceremonial del Municipio, y luego el intendente Julio Hernández decidió despedirla.

"La colega volvió a trabajar a la radio familiar, la única AM de Piedra del Aguila fundada en 1986. Desde ese momento, denunció Lillo, la Municipalidad no les brinda información pública y les han bloqueado el acceso a funcionarios comunales. Asimismo, en julio pasado el intendente los notificó por escrito que a partir de agosto les retiraban la pauta oficial, sin brindar explicaciones. En diálogo con Fopea el jefe comunal explicó que levantó la pauta por una "reestructuración" de la publicidad oficial, pero que la medida no alcanzó a ningún otro medio de la localidad", asegura Fopea en su comunicado de solidaridad.

Y cierra: "Fopea rechaza la acción intimidatoria y arbitraria que ha adoptado el Municipio de Piedra del Águila y recuerda que las restricciones a la información pública, así como el "castigo" de un medio con el retiro de la publicidad oficial atenta contra la libertad de expresión, y por ende, a la democracia. Asimismo, reclama al intendente y autoridades comunales rever las decisiones adoptadas".