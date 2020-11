Suspenden las colonias de verano en Neuquén

Las colonias de vacaciones se suspenderán por la temporada 2020-2021 debido a la pandemia, sin embargo, serán reemplazadas por actividades deportivas y culturales en los espacios abiertos de la ciudad, en 24 sectores barriales.

Así lo confirmó el secretario de Deportes y Cultura de la comuna, Mauricio Serenelli. Indicó que a partir del 11 de enero, la comuna se organizará “unidades culturales y deportivas” para generar durante 3 horas del día – no está definido aún si será por la mañana o la tarde- para que los niños que antes iban a las colonias, tengan actividades de verano en espacios abiertos.

Serenelli explicó que hace un mes y medio que están trabajando con privados y clubes que se dedican a realizar colonias de vacaciones como parte de la actividad de la institución. Las mismas reglas que rigen para los privados, se utilizará en la readecuación de las actividades con los niños en verano, aunque sin actividades acuáticas ni traslados hacia centros recreativos.

Indicó que como los protocolos indican que no pueden más de 12 ó 15 chicos –según el espacio en disponibilidad- por grupo según el club, muchos de los privados optaron por suspender este tipo de actividades debido a que no les sería rentable.

“Sí puede ser que algunos privados realicen actividades en el río o piletas privadas con los protocolos de pileta que estamos funcionando, pero no pueden ser grupos grandes, no pueden usar vestuarios (sólo baños) ni ofrecer meriendas, no pueden hacer campamentos ni juegos masivos”, manifestó.

Agregó que en los 24 puntos que se habilitarán el 11 de enero para todos los niños del centro y los barrios hasta la edad adolescente, involucrarán actividades de unos 45 minutos con aquellas actividades deportivas y culturales que ya están autorizadas con sus protocolos.

Al cabo de ese tiempo, se deberá realizar la sanitización.

Uno de los mayores inconvenientes para el uso de actividades de agua para las colonias, es el traslado hacia las piletas.

Cuando no hubo pandemia, unos 6.000 menores se trasladaron en 32 colectivos que se habilitaron para el uso de colonias, lo que no está permitido “porque no hay que olvidar que en Neuquén, seguimos teniendo una situación de transmisión comunitaria, podríamos generar un gran problama” de contagios, señaló Serenelli.

“Sería injusto que sólo los chicos que viven en barrios cerca de los clubes, puedan realizar la actividad de verano; por eso optamos por 24 espacios de actividades culturales y recreativas, en todos los barrios y con los protocolos que ya están en vigencia”, indicó.

Se llamarán “unidades deportivas y culturales” a partir del 11 de enero en los barrios será utilizar los espacios públicos y los centros deportivos que funcionan con un protocolo; sin actividad de agua.

Los privados pueden realizar las actividades, indicó, con las restricciones de no más de 3 horas, sanitización cada 45 minutos, protocolo autorizado para piletas de natación, ingreso según el factor ocupacional (no serán más de 15 niños por grupo), enumeró.