Detrás del poder: Dario Amodei, entre la innovación y los límites del poder tecnológico

El avance de la inteligencia artificial convirtió a Dario Amodei, CEO de Anthropic, en una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica. A los 43 años, el empresario que hasta hace pocos años era prácticamente desconocido fuera del sector pasó a ocupar un lugar central en el debate sobre cómo desarrollar sistemas cada vez más capaces sin perder el control sobre sus consecuencias.

“Es una de las grandes leyendas de la tecnología y los negocios”, afirmó Alex Karp, CEO de Palantir. Su ascenso empresarial también explica parte de esa relevancia: en apenas cinco años, Amodei construyó Anthropic, compañía especializada en modelos de inteligencia artificial, hasta convertirla en una de las empresas con mayor proyección del sector.

Su perfil, sin embargo, se diferencia del estereotipo del ejecutivo de Silicon Valley. Pelo alborotado, gafas redondas, suéteres de cuello en V y un trato amable componen una imagen alejada de la de los grandes magnates tecnológicos. Pero detrás de esa apariencia se encuentra un ejecutivo con una personalidad fuerte y dispuesto a cuestionar decisiones, incluso cuando eso implica enfrentarse con actores mucho más poderosos.

La seguridad de la IA es el eje de buena parte de esa trayectoria. Amodei abandonó OpenAI por desacuerdos sobre su estrategia y por considerar que la seguridad de los sistemas estaba quedando relegada frente a la velocidad de desarrollo. Esa preocupación se transformó luego en uno de los pilares de Anthropic.

El dilema

En marzo pasado, su enfrentamiento con el Pentágono por determinados usos militares y de seguridad de la inteligencia artificial llevó esa postura a un nuevo nivel. La decisión implicaba asumir riesgos comerciales para sostener límites sobre la utilización de los modelos desarrollados por su compañía.

Para sus defensores, se trata de una posición coherente con una visión de largo plazo: si los sistemas de IA alcanzan capacidades cada vez mayores, sus mecanismos de seguridad no pueden ser considerados un aspecto secundario. Para sus críticos, en cambio, las advertencias sobre los riesgos de la tecnología también pueden funcionar como una herramienta estratégica para diferenciar a Anthropic de sus competidores.

La trayectoria de Amodei ayuda a entender esa combinación. Estudió física y luego se orientó hacia la biología, con investigaciones vinculadas al análisis de proteínas. Durante su paso por Baidu, pese a no contar inicialmente con formación específica en ingeniería o inteligencia artificial, sorprendió por sus capacidades de programación y por su disposición a discutir las líneas de investigación del equipo.

Gregory Diamos, que trabajó con él en esa etapa, recordó a un investigador que no tenía problemas en cuestionar a especialistas con mucha más experiencia. Después llegarían Google y OpenAI, donde sus diferencias sobre el rumbo de la inteligencia artificial terminarían empujándolo a buscar otro camino.

Ese recorrido también estuvo relacionado con el llamado “altruismo eficaz” y con el racionalismo, corrientes preocupadas por los riesgos derivados de tecnologías capaces de transformar radicalmente la sociedad. Anthropic, sin embargo, sostiene que Amodei se ha distanciado del movimiento y que la compañía no responde a una ideología determinada.

La discusión sobre sus verdaderas motivaciones permanece abierta. Stephen Henriques, investigador de Yale, consideró que Amodei ya se encuentra entre los principales líderes empresariales de la IA. Pero también reconoció que existe una tensión difícil de ignorar: “¿Hay también algo de estrategia de marketing? Tal vez”.

Esa ambigüedad es parte de su influencia. Amodei intenta construir una industria de IA capaz de avanzar rápidamente, pero al mismo tiempo insiste en que el desarrollo debe estar acompañado por controles. En una tecnología que evoluciona a una velocidad inédita, su figura representa una pregunta que todavía no tiene respuesta: cuánto de la seguridad puede convertirse en una convicción empresarial y cuánto termina formando parte de la competencia por liderar la próxima generación de sistemas de inteligencia artificial.