Si buscás una alternativa casera para disfrutar en el desayuno o la merienda, la torta de nuez sin harina es una excelente opción. Su preparación requiere pocos ingredientes y permite obtener un resultado húmedo, esponjoso y aromático.

El secreto de esta receta está en utilizar nueces molidas, que reemplazan a la harina tradicional y aportan grasas saludables, fibra y proteínas de origen vegetal.

Además, se puede disfrutar sola, espolvoreada con azúcar impalpable o acompañada con chocolate amargo.

Ingredientes para preparar la torta de nuez sin harina

200 gramos de nueces.

4 huevos.

120 gramos de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Ralladura de limón o naranja (opcional).

Una pizca de sal.

Cómo hacer torta de nuez sin harina, paso a paso

Precalentar el horno a 170 °C. Procesar las nueces hasta obtener una textura similar a la harina, evitando triturarlas demasiado para que no liberen excesivo aceite. Separar las claras de las yemas. Batir las yemas con el azúcar y la esencia de vainilla hasta conseguir una preparación cremosa. Incorporar las nueces molidas, el polvo de hornear y la ralladura de cítricos. Batir las claras a punto nieve con una pizca de sal. Integrarlas a la preparación anterior con movimientos envolventes. Volcar la mezcla en un molde de 20 centímetros, previamente enmantecado y con papel manteca en la base. Hornear durante 30 a 35 minutos o hasta que, al introducir un palillo, salga sin restos de masa cruda. Dejar enfriar antes de desmoldar.

El secreto para conseguir una torta esponjosa está en incorporar las claras batidas suavemente, sin perder el aire de la preparación.

Cómo darle un toque especial a la torta de nuez

Esta receta admite diferentes variantes para adaptarla a los gustos de cada persona. Algunas alternativas son incorporar trocitos de chocolate amargo, agregar canela o decorar la superficie con nueces picadas.

También se puede acompañar con yogur natural, frutos rojos o una fina cobertura de chocolate.

Para conservar su humedad, lo ideal es guardarla en un recipiente hermético.

Si se prepara para una persona celíaca, es fundamental utilizar ingredientes certificados sin TACC y evitar la contaminación cruzada.

Sin harina de trigo y con una preparación sencilla, esta torta de nuez es ideal para resolver una merienda casera sin demasiadas complicaciones.