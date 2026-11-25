El riesgo país, el índice que mide JP Morgan, subió este miércoles a 39 unidades para la Argentina y llegó a los 1.139 puntos básicos, marcando el máximo desde el 2 de octubre de 2025. El dólar oficial en el Banco Nación también abrió en alza.

Este nuevo aumento se produce ante una nueva caída de los bonos soberanos.

El escenario que repercutió en la suba del riesgo país

El medio Infobae indicó que los bonos Globales de Argentina (en dólares con ley extranjera) a mitad de mañana eran negociados con una baja de 1,3% en promedio. Este escenario repercutió en el incremento del riesgo país.

Según analistas consignados por el medio de Buenos Aires esa tendencia en alza se debe además a un conjunto de factores financieros, económicos y políticos. Entre ellos las dudas sobre la sustentabilidad y el pago de la deuda, el estancamiento de la actividad y tensiones cambiarias, entre otros. También influye la depreciación de monedas regionales, sobre todo el real. Se suma la incertidumbre de cara a las elecciones 2027.

Otro punto visto como negativo son las reservas del Banco Central, que está ahora debajo de los 49.000 millones de dólares.

Dólar en aumento este miércoles

El dólar oficial en el Banco Nación este miércoles subió $ 10 y cotiza a $ 1.575 para la compra y $ 1.625 para la venta. A su vez, el “blue” se inició en $ 1.680 y $ 1.700 para ambas puntas, mientras que el mayorista lo hace a $ 1.597 y $ 1.606, reportó Noticias Argentinas.

Por su parte, el MEP vale $ 1.690,64 y el Contado con Liquidación (CCL) $ 1.795,98.

Qué dijo Luis Caputo sobre la suba del dólar y el riesgo país

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó este miércoles el concepto de “recesión técnica” en la que cayó la actividad entre abril y septiembre de 2026. Además aseguró que no le preocupa el alza del dólar y sostuvo que el aumento del riesgo país tiene como base un componente político local, debido al temor al cambio de modelo.

Acerca del aumento del riesgo país, afirmó que “no tiene el mismo impacto” que en años anteriores porque la economía tiene equilibrio fiscal y el Gobierno no tiene que salir a buscar fondos para financiar el déficit. En este panorama, reiteró que el programa financiero “está cerrado”, lo cual es una de las principales dudas del mercado, explicó en diálogo con A24.

“La suba del riesgo país es puntual”, afirmó el funcionario y evaluó que los inversores venden los bonos “por temor político”.

“En el caso de la última semana, impacta más porque Argentina se sigue comportando como un país de riesgo más alto. Argentina es vista por su pasado como un país riesgoso”, señaló.