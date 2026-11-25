Al menos tres personas murieron y otras 23 permanecen desaparecidas tras inundarse una mina de oro en Indonesia. La tragedia se desencadenó cuando el desborde de un río cercano, provocado por las fuertes lluvias, anegó por completo el yacimiento.

El accidente se registró en el distrito de Bogor, en la provincia de Java Occidental, una zona ubicada al sur de Yakarta. De acuerdo con la información recolectada de Clarín sobre los reportes de emergencia y de agencias internacionales, las víctimas quedaron atrapadas mientras trabajaban en la zona de extracción cuando creció el caudal del agua.

Operativo de rescate a contrarreloj

Los equipos de emergencia, con participación de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), desplegaron un operativo en el lugar. Los rescatistas lograron recuperar los tres cuerpos sin vida a una profundidad de entre 30 y 40 metros, mientras trabajan para drenar el agua acumulada y avanzar en la búsqueda de los 23 desaparecidos.

Las tareas de salvamento avanzan con extrema precaución debido a la acumulación de agua, la estrechez del terreno y el riesgo de nuevos derrumbes. Según los reportes del caso, se trata de una explotación de oro ilegal, una situación frecuente en distintas zonas de Indonesia donde las lluvias intensas suelen provocar accidentes graves en yacimientos sin controles adecuados.

El operativo en la zona continúa activo con el apoyo de maquinaria para extraer el agua y asegurar los accesos, en medio de condiciones climáticas adversas que complican la visibilidad y el avance de los rescatistas.