Dejar el cargador del celular enchufado durante todo el día es una costumbre habitual. Ya sea por comodidad o para tenerlo siempre disponible, muchas personas mantienen el adaptador conectado incluso cuando el teléfono no está cargando.

Pero ¿esta práctica aumenta la factura de electricidad? ¿Puede provocar un cortocircuito o un incendio?

Aunque los cargadores modernos están diseñados para consumir muy poca energía cuando no tienen un dispositivo conectado, los especialistas en seguridad eléctrica advierten que existen riesgos si se utilizan accesorios deteriorados, defectuosos o de mala calidad.

¿Un cargador enchufado consume electricidad aunque no esté cargando?

La respuesta es sí, pero generalmente en cantidades muy pequeñas.

Los cargadores modernos pueden consumir una mínima cantidad de energía mientras permanecen conectados al tomacorriente sin cargar ningún dispositivo. Este fenómeno se conoce como consumo en espera o consumo fantasma.

Por ejemplo, un cargador que consumiera 0,1 vatios de manera continua utilizaría aproximadamente 0,88 kWh durante un año.

Esto significa que dejar un único cargador moderno enchufado no suele representar un gasto importante en la factura de luz.

Sin embargo, la suma de numerosos dispositivos conectados permanentemente puede incrementar el consumo eléctrico del hogar.

¿Es peligroso dejar el cargador del celular enchufado todo el día?

En condiciones normales, un cargador certificado, compatible y en buen estado está diseñado para funcionar de manera segura.

No obstante, el riesgo aumenta cuando se utilizan productos defectuosos o conexiones inadecuadas.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Calentamiento excesivo: si el adaptador está demasiado caliente, conviene desconectarlo.

si el adaptador está demasiado caliente, conviene desconectarlo. Cables deteriorados: las roturas o conexiones expuestas pueden provocar fallas.

las roturas o conexiones expuestas pueden provocar fallas. Enchufes flojos: un contacto deficiente puede generar sobrecalentamiento.

un contacto deficiente puede generar sobrecalentamiento. Cargadores de origen desconocido: los productos sin controles de seguridad adecuados pueden presentar mayores riesgos.

los productos sin controles de seguridad adecuados pueden presentar mayores riesgos. Olor a quemado o chispas: son señales para interrumpir inmediatamente su uso.

Si un cargador presenta alguna de estas condiciones, no debe seguir utilizándose.

Los errores que conviene evitar al cargar el celular

Además de utilizar accesorios adecuados, existen hábitos que pueden mejorar la seguridad.

1. No cubrir el cargador. Evitar colocarlo debajo de almohadas, mantas o prendas que dificulten la disipación del calor.

2. Revisar los cables. Si presentan daños visibles, deben reemplazarse.

3. Evitar conexiones sobrecargadas. No conectar numerosos dispositivos a adaptadores o zapatillas que no estén preparados para soportarlos.

4. Elegir cargadores compatibles. Priorizar productos originales o certificados que cumplan con las especificaciones del fabricante.

5. Desenchufar los accesorios dañados. No intentar continuar utilizándolos si presentan fallas.

¿Conviene desenchufar el cargador cuando no se utiliza?

Aunque no es indispensable desconectar permanentemente todos los cargadores modernos, desenchufarlos cuando no se necesitan es una medida sencilla para eliminar su consumo en espera.

También puede resultar útil durante ausencias prolongadas del hogar.

Sin embargo, el mayor ahorro energético generalmente se consigue al revisar el consumo de electrodomésticos de mayor potencia y mejorar los hábitos de climatización.

La clave es distinguir entre el pequeño consumo eléctrico de un cargador en espera y los riesgos asociados con dispositivos defectuosos o instalaciones inseguras.

Por eso, antes de preocuparse por el gasto de electricidad, lo más importante es comprobar que el cargador, el cable y el tomacorriente estén en buenas condiciones.