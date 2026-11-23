Con la llegada de diciembre y las altas temperaturas, el café frío se convierte en una alternativa refrescante para disfrutar en casa. Una receta fácil, económica y sin máquina, que se prepara con apenas tres ingredientes.

El café ya no es una bebida exclusiva de los días fríos. Con el verano cada vez más cerca, las versiones heladas y cremosas ganan protagonismo y se convierten en una opción ideal para las tardes de calor.

Una de las preparaciones más sencillas es el café frío con leche y hielo, una receta que no necesita cafeteras especiales ni ingredientes difíciles de conseguir.

Lo mejor es que se prepara en apenas cinco minutos y puede adaptarse a diferentes gustos, incorporando endulzantes o aromas opcionales.

Cómo preparar café frío cremoso con solo 3 ingredientes

Para elaborar un vaso grande se necesitan:

Ingredientes:

1 café espresso doble o 80 ml de café concentrado, previamente enfriado.

150 ml de leche fría.

5 o 6 cubitos de hielo.

Opcional: azúcar, edulcorante, esencia de vainilla o canela.

El paso a paso para hacer café frío en 5 minutos

1. Preparar el café. Hacer un café concentrado y dejarlo enfriar. También se puede utilizar café preparado con anticipación y conservado en la heladera.

2. Colocar el hielo. Llenar un vaso grande con los cubitos.

3. Agregar la leche. Incorporar la leche bien fría sobre el hielo.

4. Sumar el café. Verter lentamente el café para conseguir un efecto visual de dos capas.

5. Mezclar y servir. Revolver antes de tomar. Para lograr una textura más espumosa, se puede batir previamente la leche fría con un espumador.

El secreto para que quede cremoso como el de una cafetería

Una de las claves está en utilizar leche bien fría y generar espuma antes de incorporarla al vaso.

La leche entera suele aportar una sensación más cremosa, aunque también pueden utilizarse versiones descremadas o bebidas vegetales aptas para espumar.

Otro truco consiste en preparar cubitos de café congelado. De esta manera, la bebida conserva mejor su sabor a medida que el hielo se derrite.

Para una versión más dulce, se puede incorporar una pequeña cantidad de vainilla o un endulzante a elección.

Tres variantes para disfrutar durante el verano

La receta básica permite preparar diferentes combinaciones:

Café frío con vainilla: agregar unas gotas de esencia de vainilla.

agregar unas gotas de esencia de vainilla. Café frío con canela: espolvorear una pequeña cantidad antes de servir.

espolvorear una pequeña cantidad antes de servir. Café frío tipo frappé: procesar el café, la leche y el hielo en una licuadora apta para triturar hielo hasta obtener una textura granizada.

Una bebida refrescante para las tardes de diciembre

El café frío es una alternativa práctica para quienes buscan una bebida diferente sin dedicar demasiado tiempo a la cocina.

Puede acompañarse con frutas frescas, tostadas o alguna preparación dulce.

Con apenas tres ingredientes y cinco minutos, es posible preparar en casa un café helado cremoso, refrescante y perfecto para los días de verano.