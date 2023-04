Invertir en un jugador, una posibilidad abierta para todo público

El mundo del fútbol suele mover montos astronómicos de dinero, números que parecen irreales. Desde la masividad que implica cada partido y la televisación de algunos torneos hasta, por supuesto, los traspasos y sueldos. Y si algo tiene este mundo es que, salvo quienes están involucrados hace tiempo, todos ven (vemos) pasar esos números por delante de nuestros ojos, sin posibilidades de sumarse. O al menos era así hasta ahora.





Es que gracias a WIN Investments, un emprendimiento patagónico, la situación parece estar a punto de cambiar. Este proyecto, único en el mundo, ha recibido elogios de la Universidad de Cambridge, entre otros. Es que la creación de Valentín Jaremtchuk y Gonzalo Busnadiego, oriundos de Comodoro Rivadavia, tiene como premisa principal permitir que cualquiera pueda invertir en el universo futbolero.

En charla con “Entre Redes” de RÍO NEGRO RADIO, Jaremtchuk explicó que “WIN permite que, por primera vez, la gente común como nosotros pueda participar de la industria más apasionante del planeta. Es fabuloso poder conectar estos mundos a través de la tecnología”.

Al ser consultado sobre cómo se lleva adelante este proceso, Valentín relató que “nosotros tokenizamos contratos, que es básicamente colocar un contrato real en la blockchain. Lo partimos en tales pedacitos que democratizamos el acceso a esta industria, que era totalmente cerrada hasta que llegó WIN. Hoy somos más de 35 personas trabajando día a día, y el año pasado tuvimos el reconocimiento de la Universidad de Cambridge y Columbia, que nos seleccionaron como una de las 10 compañías más disruptivas en cuanto a proyectos de blockchain a nivel mundial”.

Con esta novedad, cualquiera puede invertir en el pase de un jugador. Pero, ¿cómo es posible esto, con lo cerrados que suelen ser los clubes? He allí el descubrimiento de los socios de WIN. “Los clubes formadores tienen un derecho que la FIFA reconoce desde el 2001, que es el derecho más especial que crearon. De cada pase que uno ve de un jugador profesional de fútbol, hay un 95% que se considera ‘derecho económico’, y un 5% que es ‘mecanismo de solidaridad’, y está integrado al derecho de formación. O sea, de cada pase que vos ves, ese 5% va a los clubes que formaron a ese chico entre los 12 y los 23 años, que a veces es un club y a veces son varios. A esos clubes formadores, nosotros les damos la posibilidad de financiarse con algo que puede suceder o no, como el traspaso: tokenizamos este derecho de formación y permitimos, a partir de un euro, que la gente pueda invertir en el próximo pase de un jugador”, comentó Jaremtchuk. Y ese no es el único atractivo de la plataforma: a partir de julio se va a habilitar el mercado secundario, “donde la gente va a poder transaccionar esos pedacitos de pase, algo que hasta el momento no existe”.



Leo Gil, Nicolás Freire, Pablo Ruiz, Brian Orosco y Tomás Conechny son los jugadores “disponibles” tras el lanzamiento.



Según Jaremtchuk, “nosotros permitimos que la gente pueda participar, y lo lindo es que a los clubes formadores no les cobramos, entonces el total del caudal de recaudación va a los clubes formadores. Solo cobramos un 8% de la venta primaria”.

La apertura de este mercado al usuario “común” es, sin dudas, disruptiva. Es que al combinar la pasión del fútbol con la posibilidad de hacer una diferencia económica, el interés crece. En este sentido, ¿cómo hace una persona para formar parte de este mundo? Según explicó Jaremtchuk, “deben entrar a win.investments y registrarse. Somos la única fintech del deporte que tiene la oferta pública de la Comisión Nacional de Valores de España, porque no nos quedó otra que hacerlo en España. Cuando se registran, hacen una especie de proceso de seguridad como en MiArgentina. Al completar el registro se puede invertir. Hoy tenemos los primeros productos de la CAI de Comodoro Rivadavia, el semillero de la Patagonia. En mayo largamos Audax Italiano, San Luis y Unión La Calera de Chile; y en junio largaremos clubes de Uruguay. Luego sumaremos más de Argentina también. Pero a partir de ahora, la gente puede comprar con tarjetas de crédito de Argentina, internacionales y a través de cripto también. Queremos que el proceso sea sencillo”.

Una vez invertido el dinero, según las palabras del cofundador, se busca la misma sencillez para retirarlo. “Si sucede el pase, cobrás al porcentual que compraste, y podés retirar el dinero en cualquier momento a una cuenta de banco, MercadoPago, Lemon Cash o hasta cripto. Se cobra un 2% para retirar el dinero como en cualquier fintech. Pero es tan simple retirar como comprar, en tres simples pasos”, señaló. Eso sí, la recuperación no solo está atada al pase del jugador. ”Podés generar un capital en el mercado secundario también. Lo que marcó la Universidad de Cambridge es que nuestro mercado secundario no tiene límites, porque es un producto financiero con mucho pasional. Entonces uno puede desprenderse del producto en ese mercado y también retirar el dinero, no hace falta esperar el pase. Es como cualquier inversión en la bolsa, por ejemplo”, agregó.

Es un emprendimiento único. Idea de muchos, solo ellos lograron llevarlo a cabo. Y sí, son nuestros, son de la Patagonia.



¿Cómo comenzó este emprendimiento?



Según explicó Valentín, “hace siete años que venimos trabajando con Gonzalo Busnadiego, que somos los dos socios fundadores de WIN, en el ámbito de la tecnología y el deporte. Cuando tenía 18 años, en Buenos Aires, creamos una web que unía jugadores libes con representantes. Llegamos a estar en 29 países con más de 30 mil chicos y varios agentes. Ahí nos metimos en el mundo del fútbol, conocimos mucha gente y empezamos a estudiar el mercado del fútbol y otras disciplinas deportivas, incluso hasta el cricket en la India. Y descubrimos dos falencias: la falta de visibilidad y financiamiento. Mucho talento no llega a ser profesional por estas dos cosas, y pensamos que tiene que haber una forma de alimentar esto y que la gente que quiera participar pueda financiar a tantos chicos que no llegan por estos problemas”.





Fue allí cuando se interiorizaron en las blockchain, lo que se tokenizaba a nivel mundial, y pensaron en aplicarlo al fútbol. “No fue sencillo, hemos trabajado incluso con gente de la FIFA, un equipo legal de primer nivel integrado por profesores de la Universidad Austral… Hubo mucho trabajo en silencio, hace unos meses recién empezamos a visualizarnos más. Y hay una vorágine tremenda, hoy estamos en 5 países de Sudamérica, 2 en Europa y con más clubes cerrados”, agregó.



El beneficio para los clubes formadores



Según explicaron los creadores, se puede considerar que WIN hace una especie de “anticipo” para los clubes formadores. “Si un jugador determinado se transfiere, el club paga, devuelve el porcentaje que se tokenizó al valor que se vendió. Y si no se vende el jugador, no se paga. La inversión tiene un riesgo, nosotros no prometemos ganancia, sino que damos la posibilidad de que la gente pueda participar de esto. Pero el inversor no solo puede esperar que suceda el pase, sino también puede sumarse a un mercado descentralizado”, afirmaron.



