Nuevo local gamer en Roca: “La respuesta de la gente superó nuestras expectativas”

El local gamer Infinit de Roca nació como una extensión de la sede en Neuquén y combina tecnología, competencia y entretenimiento en un solo espacio. Con equipos de última generación, consolas, simuladores y una confitería, busca ofrecer una experiencia completa. La gran respuesta del público refleja el crecimiento de la cultura gamer en la región. Entrevista a Leonel, uno de los responsables.

PREGUNTA: ¿Cómo surgió la idea de abrir el local gamer en Roca?

RESPUESTA: La idea de abrir un local gamer en Roca surgió porque ya tenemos una casa central en Neuquén capital. Yo estaba trabajando allá junto a mi compañero Gerardo, y viajaba mucho entre ambas ciudades. Un día se dio la casualidad de que encontramos un local disponible en Roca y decidimos avanzar con el proyecto. La verdad es que la respuesta de la gente superó nuestras expectativas. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero la recepción fue muy buena. Estamos realmente contentos.

P: ¿Qué propuestas tiene esta casa de un ciber tradicional?

R: En Roca tenemos una sala gaming equipada con computadoras de última generación, capaces de correr cualquier tipo de juego sin problemas. Hoy en día, los costos de tener una PC gamer en casa son muy elevados, por eso buscamos ofrecer una alternativa accesible y de alto nivel. Contamos con PC gamers, simuladores muy bien equipados y una PlayStation 5, donde se pueden disfrutar juegos como FIFA 26, los últimos Mortal Kombat, Street Fighter y muchos más. A esta propuesta le sumamos una confitería con porciones de torta, muffins y donas. Además, recientemente incorporamos una carta de hamburguesas con distintas opciones. En definitiva, una propuesta muy completa y atractiva para aprovechar.

P: ¿Qué tipo de público están recibiendo?

R: El público nos sorprendió bastante. Teníamos esa duda antes de abrir en Roca: no sabíamos con qué tipo de gente nos íbamos a encontrar. Pero la verdad es que se coparon desde el primer día. Viene de todo: familias que se acercan para pasar un buen rato, jugar de forma recreativa, comer algo y disfrutar del ambiente. También tenemos competidores que vienen directamente a jugar. Algunos traen incluso sus propios periféricos para participar en torneos online que se realizan en Buenos Aires u otras partes del país. Eso nos parece genial, porque demuestra el nivel de interés que hay. El público es muy variado: desde chicos pequeños hasta adultos. Incluso hay padres que dejan a sus hijos un rato en las computadoras para que jueguen, sabiendo que están en un entorno cuidado. Además, contamos con un sector de venta de componentes y equipos. Muchos se acercan a comprar su PC, placas de video u otros accesorios. Gracias a la sucursal en Neuquén y al depósito que tenemos en Buenos Aires, podemos ofrecer un catálogo muy completo.

P: ¿Cómo ves el crecimiento de la cultura gamer en la región?

R: La verdad que bastante bien. Nosotros organizamos un evento muy grande en el Casino Magic, que venimos haciendo con bastante frecuencia porque todo lo relacionado con el anime, el cosplay y el gaming está creciendo muchísimo. Desde la pandemia notamos un crecimiento enorme, y sigue en aumento. Los eventos se llenan, realmente. Traemos influencers de Buenos Aires, gente muy conocida del mundo del Counter-Strike, del cosplay y otros rubros similares. La convocatoria es muy buena y el ambiente también. Sigue creciendo y nosotros apostamos con todo a ese público, al público gamer.

P: ¿La movida se ve traducida en ventas?

R: Sí, hay chicos que de a poco se van comprando los componentes para armar su propia PC. Como una computadora gamer requiere varias partes, muchos van adquiriéndolas de forma gradual: un mes compran el procesador, otro mes la memoria RAM, y así hasta completarla. También tenemos ese público que juega en su casa, pero viene a participar en los torneos que organizamos, tanto locales como nacionales. Contamos con diferentes tipos de competencias y siempre hay buena convocatoria.

P: ¿Qué valor tiene un espacio físico donde se pueda compartir un videojuego?

R: Yo creo que el valor agregado está en la posibilidad de compartir con otros. Podés jugar online desde tu casa, claro, pero no es lo mismo que tener a tu amigo al lado, charlar y disfrutar del momento juntos. He hablado con varios chicos que también piensan así: pueden jugar tranquilamente desde sus casas, pero prefieren venir acá, pasar el rato y compartir. Tenemos espacio, una mesa de ping-pong y algunos juegos recreativos, además de todo lo electrónico. La idea es que puedan disfrutar, tomar algo y pasarla bien.

* Leonel Carrillo

Uno de los responsables del lugar adelantó que analizan la posibilidad de abrir un nuevo local en la región. En paralelo, proyectan que la Infinit Cup, que se realiza en Neuquén, pueda llevarse a cabo en Roca. “La idea es seguir avanzando”, comentó entusiasmado durante la charla.