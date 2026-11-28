El regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia reanimó a los mercados y devolvió el optimismo a la industria tecnológica. Sin embargo, el entusiasmo inicial se diluyó ante las dudas sobre la conducción de la compañía, las investigaciones judiciales y los interrogantes sobre la rentabilidad del negocio de la inteligencia artificial.

La salida de Huang, anunciada el 12 de noviembre, había provocado fuertes caídas en Nvidia y otras empresas vinculadas al desarrollo de IA. Su regreso fue impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien reconoció haber hablado con el directorio para convencerlo de restituir al ejecutivo. Según documentos regulatorios, Trump poseía hasta 370.000 acciones de la compañía al 30 de septiembre.

Nvidia anunció el lunes que Huang volvía a ocupar el cargo de CEO después de recibir información del gobierno estadounidense, según la cual no representaba un riesgo para la seguridad nacional. El retorno provocó una reacción inmediata: las acciones subieron un 31,5%, lo que agregó más de 900.000 millones de dólares al valor de mercado de la empresa.

El impacto se extendió a otros mercados. Las bolsas asiáticas registraron fuertes avances, impulsadas por las compañías vinculadas a la fabricación de semiconductores. Para los analistas, la vuelta de Huang despejó una de las principales incógnitas que pesaban sobre el ecosistema de IA, debido a su influencia en las relaciones con clientes, proveedores e inversores.

Pero la recuperación perdió fuerza rápidamente. «El optimismo se desvaneció rápidamente», observó Farad Razaqzada, de StoneX, quien señaló que todavía existen preguntas sobre la gobernanza y la supervisión del consejo de administración.

Las investigaciones

La restitución tampoco puso fin a los cuestionamientos sobre la conducta del empresario. Durante una reunión con empleados en Santa Clara, California, Huang pidió disculpas por incumplir el código de conducta de la compañía y reconoció sus errores. «Voy a ser un mejor director ejecutivo«, prometió, después de admitir que había lastimado a su familia y a sus compañeros.

El escándalo incluyó relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, una firma con sede en Singapur. Las autoridades estadounidenses investigan a esa compañía por la presunta compra de procesadores de Nvidia para reexportarlos a clientes chinos, en violación de las restricciones comerciales de Washington.

A ese expediente se suman otras investigaciones. Según informaciones de prensa, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) analiza las prácticas contables de Nvidia y posibles comunicaciones engañosas a sus accionistas. El Departamento de Justicia también interviene, mientras que la Fiscalía General de California abrió una investigación sobre las exportaciones de chips.

Huang deberá comparecer ante legisladores de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre y luego ante una comisión del Senado el 3 de diciembre.

El desafío

La crisis se produce en un momento complejo para toda la industria. Las inversiones multimillonarias en procesadores y centros de datos impulsaron a Nvidia hasta convertirla en la empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, los inversores comienzan a cuestionar si el gasto destinado a desarrollar inteligencia artificial tendrá una rentabilidad suficiente.

A las dudas económicas se suman las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados hacia China. En ese contexto, Nvidia habría ordenado suspender los envíos de servidores con sus procesadores de IA a compradores de Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia, según informó el Financial Times. La medida alcanzaría a fabricantes como Dell y Supermicro.

Así, el regreso de Huang representa un alivio para un sector que considera al empresario una figura central de su expansión, pero no resuelve los problemas de fondo.