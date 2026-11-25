Según informó TN este miércoles 25 de noviembre, la función comenzó a implementarse entre usuarios de la versión beta de la aplicación para Android.

La herramienta, conocida como Sound Stickers, permitirá personalizar imágenes estáticas y animadas directamente desde el editor de WhatsApp, sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Cómo crear stickers con audio en WhatsApp, paso a paso

Los usuarios que ya tengan habilitada la función deberán seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación individual o grupal. Acceder a la sección de stickers. Seleccionar la opción para crear uno nuevo. Elegir una fotografía o un video de la galería del celular. Presionar el nuevo ícono relacionado con el sonido. Grabar una frase, importar un archivo de audio o seleccionar un efecto disponible. Escuchar el resultado y enviarlo a la conversación.

También será posible aprovechar el sonido original de un video para convertirlo en un sticker animado.

Cómo funcionan los nuevos stickers con sonido

A diferencia de los stickers tradicionales, este nuevo formato estará acompañado por un pequeño símbolo que permitirá identificar aquellos que contienen audio.

Para evitar interrupciones en las conversaciones, el sonido no se reproducirá automáticamente. El destinatario deberá tocar la imagen para escucharlo.

En las primeras versiones de prueba, las grabaciones personales y los archivos de audio pueden tener una duración máxima de 10 segundos. En el caso de los stickers realizados a partir de videos, el límite experimental del sonido original es de cinco segundos.

Por qué todavía no aparecen los stickers con audio en WhatsApp

La herramienta se encuentra en una etapa de implementación progresiva, por lo que no todos los usuarios podrán acceder inmediatamente a ella.

Se recomienda mantener WhatsApp actualizado desde las tiendas oficiales, aunque contar con la última versión no garantiza que la función esté habilitada.

WhatsApp prepara otra gran novedad para los fanáticos de los stickers

Además de incorporar sonido, la plataforma trabaja en una aplicación independiente dedicada exclusivamente a los stickers.

Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, este nuevo espacio permitirá descubrir colecciones, descargar diseños y compartir creaciones propias con otros usuarios.

La herramienta todavía se encuentra en desarrollo y no tiene una fecha oficial de lanzamiento.

Con estas incorporaciones, WhatsApp busca ampliar las posibilidades de personalización de las conversaciones, incorporando nuevas formas de expresar emociones, compartir memes y reaccionar a los mensajes.

WhatsApp continúa incorporando herramientas para transformar la manera en que sus usuarios se comunican. Esta vez, la novedad está relacionada con los populares stickers, que ahora podrán incluir grabaciones de voz, frases divertidas y efectos sonoros.

Según informó TN este miércoles 25 de noviembre, la función comenzó a implementarse entre usuarios de la versión beta de la aplicación para Android.

La herramienta, conocida como Sound Stickers, permitirá personalizar imágenes estáticas y animadas directamente desde el editor de WhatsApp, sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Cómo crear stickers con audio en WhatsApp, paso a paso

Los usuarios que ya tengan habilitada la función deberán seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación individual o grupal. Acceder a la sección de stickers. Seleccionar la opción para crear uno nuevo. Elegir una fotografía o un video de la galería del celular. Presionar el nuevo ícono relacionado con el sonido. Grabar una frase, importar un archivo de audio o seleccionar un efecto disponible. Escuchar el resultado y enviarlo a la conversación.

También será posible aprovechar el sonido original de un video para convertirlo en un sticker animado.

Cómo funcionan los nuevos stickers con sonido

A diferencia de los stickers tradicionales, este nuevo formato estará acompañado por un pequeño símbolo que permitirá identificar aquellos que contienen audio.

Para evitar interrupciones en las conversaciones, el sonido no se reproducirá automáticamente. El destinatario deberá tocar la imagen para escucharlo.

En las primeras versiones de prueba, las grabaciones personales y los archivos de audio pueden tener una duración máxima de 10 segundos. En el caso de los stickers realizados a partir de videos, el límite experimental del sonido original es de cinco segundos.

Por qué todavía no aparecen los stickers con audio en WhatsApp

La herramienta se encuentra en una etapa de implementación progresiva, por lo que no todos los usuarios podrán acceder inmediatamente a ella.

Se recomienda mantener WhatsApp actualizado desde las tiendas oficiales, aunque contar con la última versión no garantiza que la función esté habilitada.

WhatsApp prepara otra gran novedad para los fanáticos de los stickers

Además de incorporar sonido, la plataforma trabaja en una aplicación independiente dedicada exclusivamente a los stickers.

Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, este nuevo espacio permitirá descubrir colecciones, descargar diseños y compartir creaciones propias con otros usuarios.

La herramienta todavía se encuentra en desarrollo y no tiene una fecha oficial de lanzamiento.

Con estas incorporaciones, WhatsApp busca ampliar las posibilidades de personalización de las conversaciones, incorporando nuevas formas de expresar emociones, compartir memes y reaccionar a los mensajes.