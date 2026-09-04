Navone-Etcheverry, el duelo argentino en el US Open: a qué hora juegan y cómo verlo

El tenis argentino tendrá este viernes un duelo que promete en el US Open, último Grand Slam de la temporada. Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán por la tercera ronda del torneo que se juega en Nueva York, en un duelo que garantizará la presencia albiceleste en los octavos de final.

El partido se jugará en el último turno de la cancha 11 del complejo de Flushing Meadows, no antes de las 17 de Argentina, con transmisión televisiva de ESPN. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP.

Navone, en gran nivel y convocado para la Davis de Neuquén

Navone, quien estará con el equipo argentino de Copa Davis en el Ruca Che de Neuquén (19 y 20 de septiembre, ante Turquía), llega al encuentro atravesando el mejor momento de su carrera. El tenista de 9 de Julio protagonizó la primera sorpresa del torneo al eliminar a Novak Djokovic y luego sacó del camino al siempre peligroso Matteo Berrettini.

Ubicado en el puesto 49 del ranking, intentará dar un paso más para conseguir el mejor resultado de su carrera en torneos de Grand Slam. Hasta el momento, su actuación más destacada fue tercera ronda en Roland Garros 2025.

Etcheverry, mejor ranking y cruces más “livianos”

Etcheverry, actual número 32 del ranking mundial, también tratará de meterse en la segunda semana por primera vez. No tuvo rivales de Navone, aunque mostró un nivel interesante en los duelos ante el checo Vit Kopriva y el británico Jaco Fearnley.

En su quinta participación consecutiva en el US Open, el argentino intentará alcanzar por primera vez los octavos de final y seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del calendario. El vencedor de este duelo argentino se las verá con el estadounidense Alex Michelsen (46°) o el español Daniel Mérida (39°).

Cerúndolo la tiene complicada en tercera ronda

Francisco Cerúndolo, el mejor argentino del planeta con su puesto 25°, es el otro integrante de la armada en el US Open y se presentará el sábado ante el local Taylor Fritz, 10° del ranking, noveno preclasificado y finalista del certamen en 2024. Encima llega encendido porque en la segunda ronda apabulló al italiano Mattia Belluci por 6-0, 6-1 y 6-1 en la pista central.