Mucho antes de conquistar las cocinas más prestigiosas del mundo, Francis Mallmann encontró en las recetas de su madre una de sus primeras fuentes de inspiración gastronómica. Entre aquellas preparaciones familiares había un pastel de cordero que formó parte de sus comienzos como cocinero en Bariloche.

En una reciente entrevista con Mario Pergolini, el chef recordó sus primeros pasos en la gastronomía y cómo abrió Nahuel Malal, su primer restaurante, ubicado en el kilómetro 13 de Bariloche, cuando todavía no contaba con formación profesional.

Allí comenzó a experimentar con recetas familiares y libros de cocina, mientras descubría una vocación que terminaría por transformar su vida.

Francis Mallmann y la influencia de la cocina de su madre

En diferentes entrevistas, Mallmann reconoció que su madre disfrutaba de cocinar y que las comidas familiares ocupaban un lugar fundamental en su infancia.

Lejos de las preparaciones sofisticadas, sus recuerdos están asociados con los sabores caseros, las tortas recién hechas y las mesas compartidas.

El pastel de cordero fue una de las preparaciones que recuperó de aquel recetario familiar para ofrecer en su primer emprendimiento gastronómico en Bariloche.

Con el tiempo, su formación en Francia y el redescubrimiento de los fuegos patagónicos terminaron de definir su identidad culinaria, aunque aquellos sabores de la infancia permanecieron presentes en su historia.

Cómo preparar un pastel de cordero casero

Aunque Mallmann no detalló las cantidades ni el procedimiento de la receta de su madre, es posible recrear una versión tradicional de este plato, con un relleno jugoso y una cubierta de puré de papas gratinado.

Ingredientes

700 gramos de carne de cordero picada o desmenuzada.

1 kilo de papas.

2 cebollas.

2 dientes de ajo.

1 zanahoria.

150 mililitros de vino tinto.

1 cucharada de extracto de tomate.

50 gramos de manteca.

100 mililitros de leche.

Aceite de oliva.

Romero y tomillo.

Sal y pimienta a gusto.

Queso rallado, opcional.

Paso a paso

Pelar las papas, cortarlas y hervirlas hasta que estén tiernas. Preparar un puré con la manteca, la leche, sal y pimienta. En una sartén con aceite de oliva, rehogar las cebollas, el ajo y la zanahoria picada. Incorporar la carne de cordero y cocinar hasta que esté dorada. Agregar el vino tinto, el extracto de tomate, el romero y el tomillo. Cocinar a fuego bajo hasta que la carne esté tierna y el líquido se haya reducido. Distribuir el relleno en una fuente para horno y cubrir con el puré de papas. Llevar al horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

El secreto para conseguir un pastel sabroso está en cocinar lentamente el relleno, permitir que la carne absorba los aromas de las hierbas y lograr una cubierta cremosa por dentro y dorada por fuera.

Una preparación que combina la tradición de la cocina familiar con uno de los ingredientes más emblemáticos de la gastronomía patagónica.