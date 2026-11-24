El Gobierno de Javier Milei solicitó información sobre el homenaje que iba a realizarse en la Universidad de Buenos Aires (UBA) al exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho. Por otro lado, el vicerrector de la casa de altos estudios, Emiliano Yacobitti, señaló que podrían tomarse medidas para impedir ese reconocimiento programado para el 10 de diciembre.

Según indicó La Nación, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, solicitó al rector Ricardo Gelpi que haya castigos a las autoridades de la facultad de Ciencias Sociales y dijo que podrían incurrir en delitos penales.

Homenaje a Mario Santucho: la nota del Gobierno dirigida al rector de la UBA

En la carta dirigida a Gelpi, Álvarez sostuvo que «el mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria, en donde el grupo terrorista que lideró, autodenominado ‘Ejército Revolucionario del Pueblo’ (ERP), buscaba la toma del poder mediante la lucha armada para imponer por la fuerza un régimen totalitario en nuestro país. No hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que liderando el ERP cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad, rechazando la imposición de una ideología totalitaria desde este grupo armado”.

Además definió a Santucho como “líder terrorista”. Criticó que el homenaje que se planea «promueve a una persona que publicitaba sus crímenes, enalteciendo, justificando o glorificando actos terroristas, las haría pasible de la comisión de delitos a las autoridades universitarias responsables, además [de] que incurrirían en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por utilizar instalaciones y recursos públicos universitarios con fines ajenos a la competencia legal de las universidades».

COMUNICADO OFICIAL. .@JMilei https://t.co/aSKh5V1NyM — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) November 22, 2026

Emiliano Yacobitti criticó el homenaje a Mario Santucho

Yacobitti en diálogo con Radio Rivadavia aseguró que existe «una mayoría muy, pero muy significativa» del Consejo Superior de la UBA que no está involucrada con el reconocimiento a Santucho y que repudia la iniciativa.

«Nunca vi que en la universidad se pretenda homenajear a alguien que entendía que el uso de la violencia política era una herramienta aceptada en tiempos de democracia», sostuvo el dirigente radical.

Yacobitti, quien asumirá como rector de la UBA el próximo 11 de diciembre de 2026, sucediendo a Ricardo Gelpi tras haberse desempeñado como vicerrector durante la gestión 2022-2026, afirmó que «la violencia como práctica política no tiene lugar en la universidad» y que tampoco corresponde homenajear a quienes recurrieron a ella.

«Quiero pensar que la Facultad de Ciencias Sociales va a recapacitar sobre la situación», expresó el vicerrector, quien manifestó su confianza en que se revierta la resolución adoptada por el Consejo Directivo de esa unidad académica.

Al ser consultado sobre las facultades de las máximas autoridades de la UBA para intervenir en la controversia, señaló que «se puede tomar cualquier tipo de medida para evitar que este homenaje se haga o por lo menos que se haga de manera institucional».