Los tomates son uno de los alimentos más utilizados durante el verano, pero existe una duda frecuente: ¿conviene guardarlos en la heladera o dejarlos a temperatura ambiente?

Aunque muchas personas los refrigeran apenas llegan de la verdulería, esta práctica no siempre es la mejor opción.

Según recomendaciones de especialistas en conservación de alimentos de la Universidad de California, las temperaturas demasiado bajas pueden afectar el aroma y la textura de los tomates, especialmente cuando todavía no están maduros.

Por qué no conviene guardar los tomates verdes en la heladera

Los tomates necesitan completar su proceso de maduración para desarrollar mejor su sabor y aroma.

Cuando se refrigeran antes de tiempo, el frío puede alterar ese proceso y afectar algunas de sus características.

Por eso, si todavía están firmes o poco maduros, lo recomendable es dejarlos a temperatura ambiente, en un lugar fresco, ventilado y alejado del sol directo.

Una vez maduros, pueden consumirse o refrigerarse si es necesario prolongar su conservación.

Cuándo sí conviene guardar los tomates en la heladera

Aunque la temperatura ambiente favorece la maduración, existen situaciones en las que la refrigeración resulta conveniente.

Por ejemplo:

Cuando están muy maduros: el frío puede retrasar su deterioro.

el frío puede retrasar su deterioro. Durante días de calor intenso: si la cocina está demasiado caliente, refrigerarlos puede ser la opción más segura para conservar su calidad.

si la cocina está demasiado caliente, refrigerarlos puede ser la opción más segura para conservar su calidad. Cuando están cortados: deben guardarse en la heladera dentro de un recipiente cerrado.

Un truco para mejorar su sabor consiste en retirar los tomates enteros de la heladera un rato antes de consumirlos, para que recuperen una temperatura más cercana a la ambiente.

Los 5 errores más comunes al conservar tomates

Para mantenerlos frescos durante más tiempo, conviene evitar estas prácticas:

Refrigerarlos antes de que maduren: puede afectar el desarrollo de su sabor. Dejarlos bajo el sol directo: acelera su deterioro. Guardarlos en bolsas cerradas sin ventilación: favorece la acumulación de humedad. Apilarlos en exceso: el peso puede provocar golpes y zonas blandas. Conservar tomates cortados fuera de la heladera: aumenta el riesgo de deterioro y contaminación.

El secreto para que los tomates duren más durante el verano

La mejor forma de conservarlos depende de su grado de maduración y de la temperatura del ambiente.

Si están verdes, conviene dejarlos madurar fuera de la heladera. Si están maduros y no se consumirán pronto, pueden refrigerarse.

En Río Negro y Neuquén, donde las temperaturas estivales pueden ser elevadas, es especialmente importante evitar que permanezcan durante varios días en cocinas muy calurosas.

La clave está en no refrigerarlos demasiado pronto, pero tampoco dejarlos deteriorarse por el calor. Con estos cuidados, es posible disfrutar tomates más sabrosos y reducir el desperdicio de alimentos.