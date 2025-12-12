Budín de limón integral: receta saludable y esponjosa para una merienda nutritiva

Si tenés poco tiempo pero querés resolver una merienda casera y nutritiva, esta receta es la solución ideal. El budín de limón con harina integral es una de las opciones más buscadas por quienes intentan reducir el consumo de refinados sin resignar sabor.

La clave de esta preparación radica en el uso del aceite, que garantiza una humedad superior a la manteca, y el batido de los huevos para lograr esponjosidad. A continuación, el paso a paso detallado para que te salga perfecto al primer intento.

Budín de limón sin azúcar y con harina integral: ingredientes necesarios

Antes de empezar, asegurate de tener todo listo sobre la mesada (mise en place):

Huevos: 3 unidades.

3 unidades. Harina integral: 2 ½ tazas (tamizada).

2 ½ tazas (tamizada). Materia grasa: ¾ de taza de aceite (girasol o maíz preferentemente).

¾ de taza de aceite (girasol o maíz preferentemente). Sabor: Ralladura de limón y jugo de limón (a gusto).

Ralladura de limón y jugo de limón (a gusto). Aroma: 1 cucharadita de esencia de vainilla.

¿Cómo hacer budín de limón sin azúcar y con harina integral?: el paso a paso

1. El batido inicial. En un bowl amplio, colocá los 3 huevos junto con la media taza de aceite. Batí enérgicamente. Este es el momento clave: la emulsión del huevo con el aceite es lo que aportará la humedad característica de este budín saludable.

2. Perfumar la mezcla. Incorporá la ralladura de limón (solo la parte amarilla para evitar amargor), el jugo de limón y la esencia de vainilla. Mezclá con movimientos envolventes para integrar los aromas. Tip: Si no tenés limón, podés reemplazarlo por naranja o mandarina siguiendo el mismo procedimiento.

3. Integrar los secos. Agregá las 2 ½ tazas de harina integral. Es fundamental que la incorpores tamizada para evitar grumos y airear la preparación. Integrá con batidor de mano hasta obtener una masa homogénea y lisa.

4. Horneado. Verté la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada (o con rocío vegetal). Llevá a horno precalentado a temperatura media (180°C). El tiempo de cocción estimado es de 30 a 40 minutos.

5. La prueba final. Para saber si está listo, introducí un palillo o cuchillo en el centro del budín; si sale seco, ya podés retirarlo. Para una presentación más tentadora, podés terminarlo con un glaseado ligero o hilos de chocolate amargo.