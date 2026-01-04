ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
40 min cronometro
Tendencias

Budín de zanahoria: una receta saludable y sin gluten para disfrutar en casa

Una receta nutritiva y deliciosa que todos en casa disfrutarán.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
40 min cronometro
Tendencias

Budín de zanahoria: una receta saludable y sin gluten para disfrutar en casa

Una receta nutritiva y deliciosa que todos en casa disfrutarán.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

Zanahoria: 2

Huevos: 2

Yogur: 3 cucharadas

Leche o jugo de naranja: 1/2 taza

Harina de arroz: 2 tazas

Azúcar: 200 gramos

Polvo de hornear: 1 cucharada

El budín de zanahoria se renueva con una versión sin gluten que combina sabor, practicidad y opciones saludables. Ideal para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al placer de un postre casero, esta receta, compartida por @cook_camiQu, se destaca por su versatilidad: se puede adaptar según los ingredientes disponibles y las necesidades nutricionales de cada hogar.

Paso a paso para hacer budín de zanahoria

  • Lavar y pelar las zanahorias, luego rallarlas.
  • Lavar las naranjas, extraer la ralladura y exprimir el jugo.
  • Mezclar los huevos con el yogur y agregar la leche o el jugo de naranja.
  • En otro recipiente, tamizar la harina de arroz con el polvo de hornear y el azúcar. Agregar los líquidos y, por último, la zanahoria rallada junto con los opcionales elegidos, mezclando hasta obtener una masa homogénea.
  • Cocinar en horno precalentado a 170 °C, en molde enmantecado o con papel manteca, durante 45 minutos o hasta que esté completamente cocido. Se recomienda controlar la cocción según el horno y el tipo de molde.

Con su textura húmeda y sabor cítrico, este budín de zanahoria sin gluten se convierte en una opción ideal para desayunos, meriendas o para acompañar un café, aportando un toque saludable a cualquier momento del día.


Temas

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil

Saludable

sin gluten

Sin TACC

Comentarios

El budín de zanahoria se renueva con una versión sin gluten que combina sabor, practicidad y opciones saludables. Ideal para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al placer de un postre casero, esta receta, compartida por @cook_camiQu, se destaca por su versatilidad: se puede adaptar según los ingredientes disponibles y las necesidades nutricionales de cada hogar.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias