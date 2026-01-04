Budín de zanahoria: una receta saludable y sin gluten para disfrutar en casa
Una receta nutritiva y deliciosa que todos en casa disfrutarán.
Lista de Ingredientes
Zanahoria: 2
Huevos: 2
Yogur: 3 cucharadas
Leche o jugo de naranja: 1/2 taza
Harina de arroz: 2 tazas
Azúcar: 200 gramos
Polvo de hornear: 1 cucharada
El budín de zanahoria se renueva con una versión sin gluten que combina sabor, practicidad y opciones saludables. Ideal para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al placer de un postre casero, esta receta, compartida por @cook_camiQu, se destaca por su versatilidad: se puede adaptar según los ingredientes disponibles y las necesidades nutricionales de cada hogar.
Paso a paso para hacer budín de zanahoria
- Lavar y pelar las zanahorias, luego rallarlas.
- Lavar las naranjas, extraer la ralladura y exprimir el jugo.
- Mezclar los huevos con el yogur y agregar la leche o el jugo de naranja.
- En otro recipiente, tamizar la harina de arroz con el polvo de hornear y el azúcar. Agregar los líquidos y, por último, la zanahoria rallada junto con los opcionales elegidos, mezclando hasta obtener una masa homogénea.
- Cocinar en horno precalentado a 170 °C, en molde enmantecado o con papel manteca, durante 45 minutos o hasta que esté completamente cocido. Se recomienda controlar la cocción según el horno y el tipo de molde.
Con su textura húmeda y sabor cítrico, este budín de zanahoria sin gluten se convierte en una opción ideal para desayunos, meriendas o para acompañar un café, aportando un toque saludable a cualquier momento del día.
